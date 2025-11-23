«На коліна, будь ласка». Американець, який воює у ЗСУ, взяв у полон окупанта та вразив ввічливістю

Коли окупанти пробували заговорити з Брюсом, він відповів: «Я американець і не дуже розумію російську мову»

Американець на ім’я Брюс, який воює у 63-й окремій механізованій бригаді, здивував мережу своєю українською та вразив ввічливістю. Як інформує «Главком», на відео, яке оприлюднила бригада, Брюс і його напарники зачищають Серебрянський ліс. Вони беруть в полон чотирьох окупантів.

«На коліна, будь ласка», – звернувся Брюс до росіянина.

Американець заспокоїв російських вояків, дав їм цигарки та побажав: «Смачного!».

Відео на сторінці бригади у Facebook зібрало майже 300 коментарів. Люди дякують Брюсу та його побратимам за захист, а також за людяність і гарну українську.

«Я в захваті і від мови, і від поведінки. Чого варте оте «будь ласка». Добре, що це наші взяли їх в полон, бо якби навпаки – картинка була б жорсткіша. Боже, бережи наших захисників. Молю, благаю, прошу», – написала Руслана Воловенко.

Нагадаємо, командир Другого інтернаціонального легіону Олександр Якимович розповів про особливості служби іноземних бійців в Україні та причини, чому дехто з них не витримує інтенсивності бойових дій.

Олександр Якимович зазначив, що єдина суттєва відмінність між іноземним військовим та громадянином України полягає в тому, що іноземець має право розірвати контракт із ЗСУ через шість місяців служби.

До слова, у Сухопутних військах є чотири інтернаціональні батальйони. Один з них, Четвертий, – це навчальний центр, де іноземці проходять базову загальновійськову підготовку, яка триває, як і для українців, 45 діб. Стандартні правила, стандартні вимоги – як і для кожного військовослужбовця Збройних сил. Після базової загальновійськової підготовки ми ще продовжуємо навчання у себе в батальйоні.