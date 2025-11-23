Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«На коліна, будь ласка». Американець, який воює у ЗСУ, взяв у полон окупанта та вразив ввічливістю

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
«На коліна, будь ласка». Американець, який воює у ЗСУ, взяв у полон окупанта та вразив ввічливістю
Американець Брюс, який воює за Україну
фото: скріншот із відео

Коли окупанти пробували заговорити з Брюсом, він відповів: «Я американець і не дуже розумію російську мову»

Американець на ім’я Брюс, який воює у 63-й окремій механізованій бригаді, здивував мережу своєю українською та вразив ввічливістю. Як інформує «Главком», на відео, яке оприлюднила бригада, Брюс і його напарники зачищають Серебрянський ліс. Вони беруть в полон чотирьох окупантів.

«На коліна, будь ласка», – звернувся Брюс до росіянина.

Американець заспокоїв російських вояків, дав їм цигарки та побажав: «Смачного!».

Коли ж окупанти пробували заговорити з Брюсом, він відповів: «Я американець і не дуже розумію російську мову».

«На коліна, будь ласка». Американець, який воює у ЗСУ, взяв у полон окупанта та вразив ввічливістю фото 1

Відео на сторінці бригади у Facebook зібрало майже 300 коментарів. Люди дякують Брюсу та його побратимам за захист, а також за людяність і гарну українську.

«На коліна, будь ласка». Американець, який воює у ЗСУ, взяв у полон окупанта та вразив ввічливістю фото 2

«Я в захваті і від мови, і від поведінки. Чого варте оте «будь ласка». Добре, що це наші взяли їх в полон, бо якби навпаки – картинка була б жорсткіша. Боже, бережи наших захисників. Молю, благаю, прошу», – написала Руслана Воловенко.

Нагадаємо, командир Другого інтернаціонального легіону Олександр Якимович розповів про особливості служби іноземних бійців в Україні та причини, чому дехто з них не витримує інтенсивності бойових дій. 

Олександр Якимович зазначив, що єдина суттєва відмінність між іноземним військовим та громадянином України полягає в тому, що іноземець має право розірвати контракт із ЗСУ через шість місяців служби.

До слова, у Сухопутних військах є чотири інтернаціональні батальйони. Один з них, Четвертий, – це навчальний центр, де іноземці проходять базову загальновійськову підготовку, яка триває, як і для українців, 45 діб. Стандартні правила, стандартні вимоги – як і для кожного військовослужбовця Збройних сил. Після базової загальновійськової підготовки ми ще продовжуємо навчання у себе в батальйоні.

Читайте також:

Теги: окупанти полон іноземці навчання відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 24 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 24 листопада 2025: традиції та молитва
«На коліна, будь ласка». Американець, який воює у ЗСУ, взяв у полон окупанта та вразив ввічливістю
«На коліна, будь ласка». Американець, який воює у ЗСУ, взяв у полон окупанта та вразив ввічливістю
Прогноз погоди на тиждень 24 – 30 листопада 2025 року
Прогноз погоди на тиждень 24 – 30 листопада 2025 року
Державний оператор тилу виставив чек на 100 млн грн фірмі, яку лобіював Міндіч
Державний оператор тилу виставив чек на 100 млн грн фірмі, яку лобіював Міндіч
Директорка Музею Голодомору обурилася через ялинкові прикраси: деталі скандалу
Директорка Музею Голодомору обурилася через ялинкові прикраси: деталі скандалу

Новини

Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
Вчора, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua