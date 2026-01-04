Хмельничанин збирає врожай цитрусових на власній веранді

При правильному догляді на рослинах будуть і плоди, і цілий рік зелене листя, каже Віталій Демянишин

Щороку у період різдвяно-новорічних свят хмельничанин Віталій Демянишин збирає власний урожай мандаринів. Цитрусові він вирощує на веранді свого будинку. Цього року плодів особливо багато. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

«Цікавлюся всіма рослинами, які дають плоди і які можна з’їсти. Це все вирощую. І навіть такі екзотичні, які в ґрунті в нас не ростуть», – каже садівник.

Розмір мандарини залежить від кількості плодів фото: suspilne.media

Розмір плодів, за його словами, залежить від їх кількості.

«У цьому році тут страшне перенавантаження, їх тут є багато. Розміром невеликі. У минулі роки, коли було менше плодів, то сягав таких розмірів, як крупний мандарин на базарі. Легенько чиститься. Коли були крупні плоди, то ще легше чистилися. Гарні дольки має. Солодкий, соковитий, пахне. Максимальна свіжість, зірваний 10 секунд назад. Часто люди приходять і дивуються. Кожен запитує, чи можна спробувати, то вгощаю. Всі приходять: і діти, і батьки. Всі хочуть мандаринку», – каже Віталій Демянишин.

Садівник розповів, що лимони можуть вирости до 300 грамів фото: suspilne.media

Садівник розповів, що плоди лимонів у нього ростуть два роки.

«Перший рік ті квітки, які зацвітуть навесні, в березні або квітні, встигають вирости лимончики. Минулого року було дуже багато, більше 50 лимонів, вони були трохи менші. Вони зелені весь час, Пожовтіють десь у січні. Якщо його залишити на другий рік, коли в березні піде тепло, він знову зеленіє, хамелеон, і продовжує рости. Вирости може до 300 грамів. І цвіте, коли захочеться йому», – каже чоловік.

Лимон вибагливіший за мандарин, пояснив Віталій Демянишин. Для обох важливий полив. При правильному догляді на рослинах будуть і плоди, і цілий рік зелене листя.

«Частина листочків старіє, відмирає. Це вже два-три роки листочку. На інших пагонах молоденькі відростають. Для будь-яких цитрусових листопад – це стрес. Це потім відновлення рослини має бути».

Нагадаємо, вирощувати тропічні фрукти в Україні – можливо. Тим паче сучасний клімат цьому сприяє. Так говорить жителька села Яришів на Вінниччині Альона Раку. Десятки сортів цитрусових, інжир, маракую та папаю жінка розпочала розводити понад 20 років тому. Перші живці вона купила на ринку, інші – друзі привезли з-за кордону.

Раніше Анатолій Пісковий із села Малий Кобелячок на Полтавщині виростив баклажан вагою майже 2,5 кілограма. За словами фермера, зробив це без жодних мінеральних добрив.