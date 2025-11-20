Головна Спорт Новини
ЗСУ на фронті знищили чемпіона Ярославської області з тайського боксу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
ЗСУ на фронті знищили чемпіона Ярославської області з тайського боксу
Російські пропагандисти повідомляють, що Білокуров був ліквідований під час виконання бойового завдання

Прощання зі знищеним окупантом відбудеться цієї п'ятниці, 21 листопада

Захисники України ліквідували російського окупанта Миколу Білокурова. Про це повідомляє «Главком».

Білокуров тривалий час займався тайським боксом. Був чемпіоном Ярославської області (РФ). Крім тайського боксу займався кікбоксингом та бойовим самбо.

Російські пропагандисти повідомляють, що Білокуров був ліквідований під час виконання бойового завдання.

Прощання зі знищеним окупантом відбудеться цієї п'ятниці, 21 листопада.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Варто зазначити, що Саютіна отримала візи для в'їзду до США і Канади. Там мають відбутися два етапи Кубка світу, на яких будуть розігруватися залікові бали для участі в Олімпіаді.

Відбіркові для росіян етапи Кубка світу з ковзанярського спорту пройдуть в американському Солт-Лейк-Сіті (з 14 по 16 листопада), канадському Калгарі (21-23 листопада), нідерландському Херенвені (5-7 грудня) та норвезькому Хамарі (12-14 грудня).

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.

