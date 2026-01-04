Один із останніх жителів Марсу на Чернігівщині розповів, як проводить новорічні свята

У молодості Микола Фесюра виїхав з Марсу, а повернувся назад два роки тому

Миколі 54 роки. Його хата розташована у центрі Марсу, довкола ж тільки порожні будинки

У селі Марс, що на прикордонні Чернігівщині, залишилось усього п'ять жителів. За десять кілометрів на північ звідси – кордон із Росією та безлюдні населені пункти. Микола Фесюра – один з останніх жителів села – розповів як зустрічає Новий рік. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Один із котів Миколи Фесюри з Марсу фото: suspilne.media

Через Марс пролягає асфальтована дорога. В один бік – напрямок на Іванівку, центр старостату, куди марсіани ходять до магазину. В інший – ліси та безлюдні села.

Микола народився у цьому селі. Каже, наприкінці вісімдесятих років тут проживало понад шістдесят людей.

«Повимирали. За Марсом кладовище: всі там відпочивають», – розповідає чоловік.

Микола живе сам із двома котами. Тож гучних святкувань на Новий рік не влаштовує.

«Свічку запалю, поїсти наварю щось», – каже чоловік.

Щороку прикрашає ялинку, цьогоріч замість неї – відламана гілка сосни. Згадує, якою ялинка зазвичай була в його дитинстві: «Сніжинки, Дід Мороз, Снігуронька ж була, вата, дощик».

Микола Фесюра рубає дрова фото: suspilne.media

У молодості Микола Фесюра виїхав з Марсу, а повернувся назад два роки тому. Його батьківська хата напівзруйнована, а до теперішнього будинку його пустила жити власниця. Жилих хат у селі більше, ніж жителів.

«Шість хат і п’ятеро людей. У мого сусіда дві хати. Раніше викупили його батьки. А так: там одна хата, там, тут…».

За словами чоловіка, село перейменували за радянських часів – на честь планети.

«Раніше воно називалось Дрея, потім Пролетарське – колгосп був. Зараз третя назва – Марс».

Зустрічати новий, 2026-й, рік житель Марсу буде вдома. Чоловік розповідає, що бажає українцям.

«У першу чергу, щоб Господь благословив на все життя, плюс – здоров’я. Все решта – як додаток до цього. Амінь».

