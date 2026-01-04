Головна Країна Суспільство
Один із останніх жителів Марсу на Чернігівщині розповів, як проводить новорічні свята

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Один із останніх жителів Марсу на Чернігівщині розповів, як проводить новорічні свята
У молодості Микола Фесюра виїхав з Марсу, а повернувся назад два роки тому
фото: suspilne.media

Миколі 54 роки. Його хата розташована у центрі Марсу, довкола ж тільки порожні будинки

У селі Марс, що на прикордонні Чернігівщині, залишилось усього п'ять жителів. За десять кілометрів на північ звідси – кордон із Росією та безлюдні населені пункти. Микола Фесюра – один з останніх жителів села – розповів як зустрічає Новий рік. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Миколі 54 роки. Його хата розташована у центрі Марсу, довкола ж тільки порожні будинки.

Один із котів Миколи Фесюри з Марсу
Один із котів Миколи Фесюри з Марсу
фото: suspilne.media

Через Марс пролягає асфальтована дорога. В один бік – напрямок на Іванівку, центр старостату, куди марсіани ходять до магазину. В інший – ліси та безлюдні села.

Микола народився у цьому селі. Каже, наприкінці вісімдесятих років тут проживало понад шістдесят людей.

«Повимирали. За Марсом кладовище: всі там відпочивають», – розповідає чоловік.

Микола живе сам із двома котами. Тож гучних святкувань на Новий рік не влаштовує.

«Свічку запалю, поїсти наварю щось», – каже чоловік.

Щороку прикрашає ялинку, цьогоріч замість неї – відламана гілка сосни. Згадує, якою ялинка зазвичай була в його дитинстві: «Сніжинки, Дід Мороз, Снігуронька ж була, вата, дощик».

Микола Фесюра рубає дрова
Микола Фесюра рубає дрова
фото: suspilne.media

У молодості Микола Фесюра виїхав з Марсу, а повернувся назад два роки тому. Його батьківська хата напівзруйнована, а до теперішнього будинку його пустила жити власниця. Жилих хат у селі більше, ніж жителів.

«Шість хат і п’ятеро людей. У мого сусіда дві хати. Раніше викупили його батьки. А так: там одна хата, там, тут…».

За словами чоловіка, село перейменували за радянських часів – на честь планети.

«Раніше воно називалось Дрея, потім Пролетарське – колгосп був. Зараз третя назва – Марс».

як зустрічає Новий рік один з останніх жителів Марсу, що на Чернігівщині

Зустрічати новий, 2026-й, рік житель Марсу буде вдома. Чоловік розповідає, що бажає українцям.

«У першу чергу, щоб Господь благословив на все життя, плюс – здоров’я. Все решта – як додаток до цього. Амінь».

Нагадаємо, у селі Свидівок на Черкащині одну із вулиць протягом 15 років прикрашає об'єкт «Літальна тарілка», який привертає увагу водіїв та пішоходів. Тарілка має прапор України, підсвітку від сонячної батареї та власного «інопланетянина». 

