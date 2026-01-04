Головна Країна Суспільство
Прогноз погоди на тиждень 5 – 11 січня 2026 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Прогноз погоди на тиждень 5 – 11 січня 2026 року
колаж: glavcom.ua

Погода на тиждень з 5 по 11 січня в Україні очікується потужний мороз та посилення опадів

Цього тижня в Україні пануватиме справжня зима. Очікується значне зниження температури, особливо у нічні години, та посилення опадів у вигляді снігу. Найхолоднішими стануть дні після Водохреща. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

5 січня

Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі -4°..-7°, вдень -1°..-3°. Хмарно, невеликий сніг.
  • на півдні: Температура вночі -1°..+2°, вдень +3°..+5°. Хмарно з проясненнями.
  • на заході: Температура вночі -3°..-6°, вдень -1°..+1°. Хмарно, сніг.
  • на сході: Температура вночі -5°..-8°, вдень -2°..-4°. Мінлива хмарність.
  • у центрі: Температура вночі -3°..-5°, вдень -1°..-2°. Хмарно, місцями сніг.
  • у Києві: Температура вночі -4°..-6°, вдень -2°..-3°. Хмарно, невеликий сніг.
6 січня

Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі -6°..-9°, вдень -3°..-5°. Хмарно, сніг.
  • на півдні: Температура вночі -2°..-4°, вдень +1°..+3°. Хмарно, мокрий сніг.
  • на заході: Температура вночі -5°..-8°, вдень -2°..-4°. Потужний снігопад.
  • на сході: Температура вночі -7°..-10°, вдень -4°..-6°. Переважно сонячно.
  • у центрі: Температура вночі -5°..-7°, вдень -2°..-3°. Хмарно, сніг.
  • у Києві: Температура вночі -6°..-8°, вдень -3°..-4°. Хмарно, сніг.
7 січня

Середа. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі -10°..-13°, вдень -6°..-8°. Мінлива хмарність.
  • на півдні: Температура вночі -4°..-6°, вдень -1°..+1°. Хмарно, невеликий сніг.
  • на заході: Температура вночі -8°..-11°, вдень -4°..-6°. Сонячно.
  • на сході: Температура вночі -12°..-15°, вдень -8°..-10°. Ясно, без опадів.
  • у центрі: Температура вночі -9°..-11°, вдень -5°..-7°. Мінлива хмарність.
  • у Києві: Температура вночі -10°..-12°, вдень -6°..-7°. Переважно сонячно.
8 січня

Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі -12°..-15°, вдень -8°..-10°. Ясно.
  • на півдні: Температура вночі -6°..-8°, вдень -2°..-4°. Мінлива хмарність.
  • на заході: Температура вночі -10°..-13°, вдень -5°..-7°. Сонячно.
  • на сході: Температура вночі -15°..-18°, вдень -10°..-12°. Потужний мороз.
  • у центрі: Температура вночі -11°..-14°, вдень -7°..-9°. Ясно.
  • у Києві: Температура вночі -12°..-14°, вдень -8°..-9°. Сонячно.
9 січня

П'ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі -14°..-17°, вдень -9°..-11°. Мінлива хмарність.
  • на півдні: Температура вночі -7°..-10°, вдень -3°..-5°. Хмарно.
  • на заході: Температура вночі -11°..-14°, вдень -6°..-8°. Мінлива хмарність.
  • на сході: Температура вночі -17°..-20°, вдень -11°..-13°. Ясно.
  • у центрі: Температура вночі -13°..-16°, вдень -8°..-10°. Мінлива хмарність.
  • у Києві: Температура вночі -14°..-16°, вдень -9°..-10°. Сонячно.
10 січня

Субота. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі -11°..-14°, вдень -6°..-8°. Хмарно, сніг.
  • на півдні: Температура вночі -5°..-8°, вдень -1°..-3°. Хмарно, сніг.
  • на заході: Температура вночі -9°..-12°, вдень -4°..-6°. Хмарно, сніг.
  • на сході: Температура вночі -15°..-18°, вдень -9°..-11°. Мінлива хмарність.
  • у центрі: Температура вночі -10°..-13°, вдень -5°..-7°. Хмарно, сніг.
  • у Києві: Температура вночі -11°..-13°, вдень -6°..-7°. Хмарно, невеликий сніг.

11 січня

Неділя. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі -8°..-11°, вдень -3°..-5°. Хмарно, сніг.
  • на півдні: Температура вночі -3°..-5°, вдень 0°..+2°. Хмарно з проясненнями.
  • на заході: Температура вночі -6°..-9°, вдень -2°..-4°. Мінлива хмарність.
  • на сході: Температура вночі -12°..-15°, вдень -7°..-9°. Хмарно.
  • у центрі: Температура вночі -7°..-10°, вдень -3°..-4°. Хмарно, місцями сніг.
  • у Києві: Температура вночі -8°..-10°, вдень -4°..-5°. Хмарно, невеликий сніг.

