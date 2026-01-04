Прогноз погоди на тиждень 5 – 11 січня 2026 року
Погода на тиждень з 5 по 11 січня в Україні очікується потужний мороз та посилення опадів
Цього тижня в Україні пануватиме справжня зима. Очікується значне зниження температури, особливо у нічні години, та посилення опадів у вигляді снігу. Найхолоднішими стануть дні після Водохреща. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».
5 січня
Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі -4°..-7°, вдень -1°..-3°. Хмарно, невеликий сніг.
- на півдні: Температура вночі -1°..+2°, вдень +3°..+5°. Хмарно з проясненнями.
- на заході: Температура вночі -3°..-6°, вдень -1°..+1°. Хмарно, сніг.
- на сході: Температура вночі -5°..-8°, вдень -2°..-4°. Мінлива хмарність.
- у центрі: Температура вночі -3°..-5°, вдень -1°..-2°. Хмарно, місцями сніг.
- у Києві: Температура вночі -4°..-6°, вдень -2°..-3°. Хмарно, невеликий сніг.
6 січня
Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі -6°..-9°, вдень -3°..-5°. Хмарно, сніг.
- на півдні: Температура вночі -2°..-4°, вдень +1°..+3°. Хмарно, мокрий сніг.
- на заході: Температура вночі -5°..-8°, вдень -2°..-4°. Потужний снігопад.
- на сході: Температура вночі -7°..-10°, вдень -4°..-6°. Переважно сонячно.
- у центрі: Температура вночі -5°..-7°, вдень -2°..-3°. Хмарно, сніг.
- у Києві: Температура вночі -6°..-8°, вдень -3°..-4°. Хмарно, сніг.
7 січня
Середа. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі -10°..-13°, вдень -6°..-8°. Мінлива хмарність.
- на півдні: Температура вночі -4°..-6°, вдень -1°..+1°. Хмарно, невеликий сніг.
- на заході: Температура вночі -8°..-11°, вдень -4°..-6°. Сонячно.
- на сході: Температура вночі -12°..-15°, вдень -8°..-10°. Ясно, без опадів.
- у центрі: Температура вночі -9°..-11°, вдень -5°..-7°. Мінлива хмарність.
- у Києві: Температура вночі -10°..-12°, вдень -6°..-7°. Переважно сонячно.
8 січня
Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі -12°..-15°, вдень -8°..-10°. Ясно.
- на півдні: Температура вночі -6°..-8°, вдень -2°..-4°. Мінлива хмарність.
- на заході: Температура вночі -10°..-13°, вдень -5°..-7°. Сонячно.
- на сході: Температура вночі -15°..-18°, вдень -10°..-12°. Потужний мороз.
- у центрі: Температура вночі -11°..-14°, вдень -7°..-9°. Ясно.
- у Києві: Температура вночі -12°..-14°, вдень -8°..-9°. Сонячно.
9 січня
П'ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі -14°..-17°, вдень -9°..-11°. Мінлива хмарність.
- на півдні: Температура вночі -7°..-10°, вдень -3°..-5°. Хмарно.
- на заході: Температура вночі -11°..-14°, вдень -6°..-8°. Мінлива хмарність.
- на сході: Температура вночі -17°..-20°, вдень -11°..-13°. Ясно.
- у центрі: Температура вночі -13°..-16°, вдень -8°..-10°. Мінлива хмарність.
- у Києві: Температура вночі -14°..-16°, вдень -9°..-10°. Сонячно.
10 січня
Субота. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі -11°..-14°, вдень -6°..-8°. Хмарно, сніг.
- на півдні: Температура вночі -5°..-8°, вдень -1°..-3°. Хмарно, сніг.
- на заході: Температура вночі -9°..-12°, вдень -4°..-6°. Хмарно, сніг.
- на сході: Температура вночі -15°..-18°, вдень -9°..-11°. Мінлива хмарність.
- у центрі: Температура вночі -10°..-13°, вдень -5°..-7°. Хмарно, сніг.
- у Києві: Температура вночі -11°..-13°, вдень -6°..-7°. Хмарно, невеликий сніг.
11 січня
Неділя. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі -8°..-11°, вдень -3°..-5°. Хмарно, сніг.
- на півдні: Температура вночі -3°..-5°, вдень 0°..+2°. Хмарно з проясненнями.
- на заході: Температура вночі -6°..-9°, вдень -2°..-4°. Мінлива хмарність.
- на сході: Температура вночі -12°..-15°, вдень -7°..-9°. Хмарно.
- у центрі: Температура вночі -7°..-10°, вдень -3°..-4°. Хмарно, місцями сніг.
- у Києві: Температура вночі -8°..-10°, вдень -4°..-5°. Хмарно, невеликий сніг.
Читайте також:
- Церковний календар на січень 2026 року: коли святкуємо Василя, Тетяни і Водохреще
- Церковний календар на 2026 рік: дати всіх свят, постів і поминальних днів
- Календар рибалки на січень 2026 року: коли і на що клює найкраще
- Місячний календар на січень 2026: дати нового та повного Місяця
- Державні та міжнародні свята у січні 2026: як відпочиватимуть українці на новорічні свята
- Посівний календар на січень 2026: зимовий догляд за садом та городом
- Коли піст у 2026 році: дати, обмеження і правила
Коментарі — 0