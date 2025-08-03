На Львівщині ветеран без рук і ніг вправно водить автомобіль

Микола Шот пережив операції, реабілітацію та протезування у США

Ветеран із Львівщини Микола Шот втратив руки і ноги на війні. Він воював від першого дня повномасштабного нападу Росії на Україну. Протягом понад двох років служби отримав кілька поранень, але повертався до побратимів на передову. 13-14 лютого 2024-го року були найважчі дні. Внаслідок мінометного обстрілу він втратив обидві руки та ноги. Але навіть чотири ампутації не стали перешкодою для повернення ветерана до однієї зі своїх улюблених справ. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Радіо «Свобода».

Микола Шот пережив операції, реабілітацію, протезування у США. Весь цей час його не покидала думка про те, щоб сісти за кермо. Але як? Йому вдалося переобладнати автомобіль під себе і сьогодні ветеран вправно їздить на своїй машині, долаючи навіть по 100-150 км. Найважче, каже, вставити ключ у запалення. Решта ж іде легко. На дорозі Микола Шот почувається впевнено.

Микола Шот втратив руки і ноги на війні, однак навчився їздити на авто

Нагадаємо, найбільша кількість учасників війни, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни працює в Міністерстві оборони (100 з 497 співробітників) та Міністерстві у справах ветеранів (38 з 214).

Також у застосунку «Дія» зʼявився новий розділ – «Ветеран PRO». Він містить послуги для ветеранів. Новий розділ стане цифровим простором для ветеранської спільноти і їхніх родин.

До слова, депутати російської Державної Думи збираються надати статус ветерана представникам Російської православної церкви, які перебувають у зоні бойових дій щонайменше чотири місяці.