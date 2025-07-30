Найбільший російський виробник легкових авто призупинив діяльність

Усього за п’ять місяців 2025 року АвтоВАЗ втратив 26% продажів

Найбільший російський автовиробник АвтоВАЗ оголосив про тимчасове припинення виробництва з 29 липня по 11 серпня включно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

На офіційному рівні рішення пояснили «плановою корпоративною відпусткою», однак насправді це повʼязано з масштабною кризою. Керівництво сподівається, що за цей час дилерам вдасться реалізувати хоча б частину непроданих автомобілів, які просто стоять на складах.

Одним із ключових проєктів останніх років вважалася Lada Iskra, яка мала стати «обличчям» концерну. Машину створювали на платформі CMF-B LS з високим ступенем локалізації понад 90%. У цехах фіксувалися недокомплектування, брак, проблеми з електрикою, порушені зазори, тому складання базової версії було відкладено, а готові машини з заводу йшли в незначних кількостях.

Так, на складах з'явилися великі надлишки нереалізованих автомобілів, зокрема від 400 до 500 тис. Це відбувається попри активну рекламу, кредити та акції зі знижками до 300 тис. рублів. Багато майданчиків виявилися буквально завалені новими Lada. Сьогодні дилери поспіхом орендують додаткові ділянки, щоб дати змогу розмістити вже замовлені раніше машини.

Крім того, Павловський автобусний завод, який має простої, теж призупинив роботу. Водночас представники компанії запевняють, що це лише «планова корпоративна відпустка з 21 липня до 3 серпня». Нібито за цей час в цехах проведуть модернізацію обладнання, а також сервісне обслуговування та ремонтні роботи. Зазначається, що у відпустку пішли 2,6 тис. працівників.

Російські автовиробники не витримують. У липні одразу кілька великих заводів заявили про перехід на чотириденку: три вихідні, чотири робочі дні. Це спроба знизити темпи виробництва в умовах зростаючих складських надлишків і падіння продажів. Йдеться не тільки про АвтоВАЗ, а й про ГАЗ, УАЗ, КамАЗ, де динаміка ринку аналогічна. Робітників поки що не звільняють, але й завантажити їх нічим. Багато конвеєрів простоюють або працюють на склад, а не під конкретне замовлення.

Криза в галузі посилюється відсутністю реального імпортозаміщення. Попри всі заяви про повну локалізацію, навіть у Iskra частина електроніки, елементів підвіски, фарбування та оздоблення, як і раніше, постачалися з Китаю. Після відходу Renault проєкту довелося окремі елементи замінювати в авральному порядку, тоді як інші прибирати було економічно недоцільно, тому на окремих частинах все ще зустрічаються сліди колишнього власника. Це виглядає особливо іронічно на тлі патріотичних гасел і спроб представити Iskra як національний продукт нового покоління.

Ще одним тривожним сигналом виступає стан інфраструктури. Низка дилерів скаржиться, що АвтоВАЗ постачає машини з порушеннями логістики: машини не комплектуються документами, затримуються на розвантаженні, а в низці регіонів і зовсім простоюють у відстійниках. Навіть якщо до кінця року завод вийде на заявлені 4000 одиниць Iskra, це буде крапля в морі.

Нагадаємо, попри рекордні знижки та активну маркетингову політику, автодилери в Росії не можуть реалізувати надлишкові запаси.

До слова, Європейський Союз планує заборонити прокатним компаніям купувати автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння. Згідно із законопроєктом, який готує Європейська комісія, з 2030 року такі компанії зможуть купувати для свого автопарку лише електромобілі.