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    Суспільство

    На Прикарпатті громада перейшла до Помісної церкви без священика

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    Місцевий депутат стверджує, що Московський патріархат намагався пересварити віруючих, проте це не вдалося - На Прикарпатті громада перейшла до Помісної церкви без священика
    Місцевий депутат стверджує, що Московський патріархат намагався пересварити віруючих, проте це не вдалося

    Настоятель храму вийшов з церкви під час виконання на зборах гімну України

    В Івано-Франківській області, у селищі Богородчани, на загальних зборах релігійна громада храму Святих Апостолів Петра і Павла під гімн України перейшла до Православної церкви України (ПЦУ). Про це на своїй сторінці повідомив депутат Івано-Франківської обласної ради Святослав Никорович.

    «Ось як піп тікав під гімн України. Ще треба щось комусь пояснювати?», - написав Никорович і виставив відео голосування громади Богородчан на загальних зборах про перехід до ПЦУ.

    Никорович стверджує, що «Московський патріархат намагався пересварити віруючих, проте їм це не вдалося». У своїх коментарях жителі селища зізнаються, що їм шкода отця ПЦУ Володимира Шувара, який не може перейти до новоствореної церкви, бо його син вчиться у Росії.

    Натомість прес-служба Московського патріархату Івано-Франківської єпархії стверджує, що парафіяни храму участі у голосуванні на зборах не брали і разом зі своїм настоятелем, отцем Володимиром Шуваром «хресним ходом направилася до свого храму, де віруючі продовжили молитовне стояння».

    Раніше до ПЦУ перейшли релігійні громади у селі Похівка Богородчанського району та Успенський Собор в Коломиї.

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