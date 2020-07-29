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    Суспільство

    На Тернопільщині шахрайка виманила у бабусі майже 130 тисяч гривень

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    Пенсіонерка повірила у грошову реформу та втратила 100 тисяч гривень - На Тернопільщині шахрайка виманила у бабусі майже 130 тисяч гривень
    Пенсіонерка повірила у грошову реформу та втратила 100 тисяч гривень

    Злодійка представилася працівницею соціальної служби

    82-річній жінці розповіли байку про грошову реформу, натомість викрали чималі заощадження.

    Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Тернопільській області.

    Незнайомка постукала у двері пенсіонерки та представилася працівницею соціальної служби. Розповіла старенькій, про грошову реформу. Запевнила, що старі купюри слід обміняти, бо вони невдовзі вийдуть з обігу. Господиня взялася шукати гроші.

    Витягла декілька купюр зі сховку в шафі, і принесла «соцпрацівниці». Жінка попросила ще паспорт та пенсійне посвідчення. Допоки потерпіла шукала в іншій кімнаті документи, злодійка швидко метнулася до сховку та витягла усі гроші, ще й золоту каблучку прихопила.

    Зловмисниця зуміла викрасти відкладених сто тисяч гривень, та тисячу американських доларів. А далі, записавши дані та, запевнивши стареньку, що невдовзі прийде обміняти гроші, швидко втекла.

    Жінка лише через півгодини помітила пропажу. 

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