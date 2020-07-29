На Тернопільщині шахрайка виманила у бабусі майже 130 тисяч гривень



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Пенсіонерка повірила у грошову реформу та втратила 100 тисяч гривень

Злодійка представилася працівницею соціальної служби

82-річній жінці розповіли байку про грошову реформу, натомість викрали чималі заощадження.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Тернопільській області.

Незнайомка постукала у двері пенсіонерки та представилася працівницею соціальної служби. Розповіла старенькій, про грошову реформу. Запевнила, що старі купюри слід обміняти, бо вони невдовзі вийдуть з обігу. Господиня взялася шукати гроші.

Витягла декілька купюр зі сховку в шафі, і принесла «соцпрацівниці». Жінка попросила ще паспорт та пенсійне посвідчення. Допоки потерпіла шукала в іншій кімнаті документи, злодійка швидко метнулася до сховку та витягла усі гроші, ще й золоту каблучку прихопила.

Зловмисниця зуміла викрасти відкладених сто тисяч гривень, та тисячу американських доларів. А далі, записавши дані та, запевнивши стареньку, що невдовзі прийде обміняти гроші, швидко втекла.

Жінка лише через півгодини помітила пропажу.