На Тернопільщині шахрайка виманила у бабусі майже 130 тисяч гривень
Злодійка представилася працівницею соціальної служби
82-річній жінці розповіли байку про грошову реформу, натомість викрали чималі заощадження.
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Тернопільській області.
Незнайомка постукала у двері пенсіонерки та представилася працівницею соціальної служби. Розповіла старенькій, про грошову реформу. Запевнила, що старі купюри слід обміняти, бо вони невдовзі вийдуть з обігу. Господиня взялася шукати гроші.
Витягла декілька купюр зі сховку в шафі, і принесла «соцпрацівниці». Жінка попросила ще паспорт та пенсійне посвідчення. Допоки потерпіла шукала в іншій кімнаті документи, злодійка швидко метнулася до сховку та витягла усі гроші, ще й золоту каблучку прихопила.
Зловмисниця зуміла викрасти відкладених сто тисяч гривень, та тисячу американських доларів. А далі, записавши дані та, запевнивши стареньку, що невдовзі прийде обміняти гроші, швидко втекла.
Жінка лише через півгодини помітила пропажу.