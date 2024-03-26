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Ігуменя Московської церкви займається… декомунізацією Одеси. Глава області обіцяє перевірити результати

Катерина Іванова
glavcom.ua
Ігуменя Московської церкви займається… декомунізацією Одеси. Глава області обіцяє перевірити результати
Ігуменя Серафима з Московської церкви і міський голова Одеси Геннадій Труханов
фото: mayor.omr.gov.ua

Громадські активісти обурені: іменами героїв війни в Одесі називають вулиці на околицях

До складу міської топонімічно-історичної комісії Одеси входить Ігуменя Серафима (Надія Шевчик), настоятелька Свято-Архангело-Михайлівського жіночого монастиря Московського патріархату, в минулому – депутатка міськради від Партії регіонів. Керівник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер в інтерв’ю «Главкому» зауважив, що прискіпливо дослідить питання роботи комісії за участі Ігумені Серафими, а також як саме проходять сесії в міській раді.

За його словами, питання призначення людей до топонімічно-історичної комісії входить до повноважень міського голови, тобто Геннадія Труханова.

«Він (мер Одеси – ред.) організовує роботу всередині мерії, всередині своєї громади. У нас, області, немає повноважень йому когось рекомендувати чи навпаки. Я не знаю цю людину, яку ви назвали (Ігуменю Серафиму – ред.). Не вивчав її особистість і не знаю, яке рішення там він (мер Одеси – ред.) приймав чи буде приймати. Дякую вам за інформацію щодо неї», – пояснив Олег Кіпер.

Керівник Одеської адміністрації наголосив, що прискіпливіше передивиться це питання і роботу міськради загалом. Кіпер підкреслив, що моніторить діяльність Одеської області загалом, зокрема і роботу в Одесі, проте на останніх сесіях питання перейменувань не розглядалося.

«Натомість до мене зверталися декілька разів, щоби я перейменував (вулиці на честь героїв нинішньої війни), але оскільки у мене нема таких повноважень, то ми спрямували звернення людей до міської ради. Мені не потрібно, щоби люди перейменовували вулиці хто як захотів, щоби громадськість була не задоволена», – акцентував голова ОВА.

Також Олег Кіпер повідомив, що з 1 квітня запустить роботу комісії, яка моніторитиме повністю всі декомунізаційні процеси задля їх успішного завершення. Адже з 1 квітня голова ОВА матиме повноваження одноосібно щось змінювати, відповідно до положень Закону «Про декомунізацію та деколонізацію».

Очільник області пояснив, що робота комісії полягатиме в контролі і завершенні тих процесів, які за певних причин були зупинені. 

Нагадаємо, у місті Кілія, що в Ізмаїльському районі Одеської області активно відбувається перейменування старих вулиць. Одна із них отримала цікаву назву.

Стало відомо, що російські окупанти ледь не знищили пам’ятник в Одесі, який нахвалював Путін.

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Теги: Одеса партії активісти робота

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