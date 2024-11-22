Столиця демонтує 47 об’єктів, які пов’язані із Росією та СРСР

До Переліку увійшли 20 об’єктів, на яких потребують вилучення окремі елементи композиції, корекції тексту або окремих його частин

Київрада визначила ще 47 пам’ятних об’єктів й елементів оздоблення, що відображають радянські та російські історичні й пропагандистські наративи. Їх внесли до Переліку пам’ятних об’єктів, пов’язаних з історією та культурою Росії та СРСР, що підлягають усуненню з публічного простору міста. Про це повідомила заступниця голови КМДА, депутатка Київської міської ради Ганна Старостенко.

«Місто продовжує очищення міського простору від російських сенсів. Рішення, зокрема, передбачає демонтаж зірки з будинку на Хрещатику, пам’ятників радянським пропагандистам, постаментів пам’ятників Леніну тощо. Росія використовує елементи, пов’язані з імперською історією, як плацдарм для просування агресивної політики. Тому важливо, щоб символи, під якими імперія здійснювала геноцид українців, назавжди зникли з наших вулиць», – зауважила Ганна Старостенко.

Серед 27 об’єктів, які потребують повного демонтажу, – пам’ятники Олександру Бойченку (на території гімназії № 59) й Миколі Островському (на території гімназії № 191), постаменти від пам’ятника Володимиру Леніну (бульв. Тараса Шевченка, 1 та вул. Якова Гніздовського, 1-А), меморіальний камінь «Комсомольська алея» (на просп. Академіка Глушкова, 40), зірка на даху будинку на вул. Хрещатик, 25 тощо.

Окрім того, до Переліку увійшли 20 об’єктів, на яких потребують вилучення окремі елементи композиції, корекції тексту або окремих його частин. Зокрема, йдеться про дошку з російськомовною цитатою режисера Станіслава Говорухіна на пам’ятнику Воїнам-інтернаціоналістам (вул. Лаврська, 19), яку планується замінити на дошку українською мовою з присвятою українцям, що загинули під час злочинного військового вторгнення СРСР в Афганістан. Також на пам’ятниках Борису Патону і Іллі Рєпіну у планах замінити написи російською мовою на українську. А монограму із зображенням імперського вензеля Олександра ІІІ, що на в’їзній брамі до КНП «Свято-Михайлівська клінічна лікарня м. Києва» (колишня Олександрівська лікарня), демонтують.

Наразі з публічного простору столиці вже прибрано 117 таких об’єктів чи елементів. Сьогодні ще не демонтовано 87 об’єктів, 12 із яких мають пам’яткоохоронний статус.

Департамент охорони культурної спадщини вживає заходів щодо зняття їх з державного обліку. Зокрема, фахівці Департаменту неодноразово направляли звернення до Міністерства культури та суспільних комунікацій України з метою зняття з них статусу об’єктів культурної спадщини.

Нагадаємо, у столиці змінили назви 13 міських об’єктів. Вісім із них були перейменовані у процесі дерусифікації та декомунізації, п’ять – на загальних підставах. Такі рішення підтримала 19 вересня, на пленарному засіданні Київради більшість депутатів