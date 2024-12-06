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Канада заборонила використання понад 300 видів зброї. Її хочуть передати Україні

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Канада заборонила використання понад 300 видів зброї. Її хочуть передати Україні
Цей крок є продовженням заборони, яку Канада запровадила у травні 2020 року, коли було заборонено 1500 марок і моделей вогнепальної зброї
фото: Patrick Doyle/The Canadian Press

Міністр оборони Білл Блер: «Кожна допомога, яку ми можемо запропонувати українцям, – це крок до їхньої перемоги»

Канада оголосила про заборону на використання 324 видів вогнепальної зброї у країні. Міністр громадської безпеки Домінік Леблан повідомив, що уряд веде переговори з Україною щодо можливості передачі цієї зброї, щоб підтримати країну у боротьбі проти Росії
Про це інформує Associated Press.

Згідно з повідомленням, цей крок є продовженням заборони, яку Канада запровадила у травні 2020 року, коли було заборонено 1500 марок і моделей вогнепальної зброї, а до листопада цього року їх кількість зросла до понад 2 тис. через виявлення нових типів.

«Це означає, що ця зброя більше не може бути використана», – зазначив Леблан.

Окрім цього, міністр оборони Білл Блер зазначив, що українська влада висловила зацікавленість у деяких типах зброї для військових потреб. «Кожна допомога, яку ми можемо запропонувати українцям, – це крок до їхньої перемоги», – додав він.

Федеральний уряд також співпрацює з провінціями та поліцією над планом викупу забороненої зброї у приватних власників. Попри те, що масові стрілянини в Канаді трапляються рідко, ці заходи оголошені на фоні 35-ї річниці трагічних подій у Політехнічній школі в Монреалі, де в 1989 році були вбиті 14 жінок.

Водночас лідер опозиційної консервативної партії П'єр Пуатьє розкритикував дії уряду, назвавши їх «трюком» уряду прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, який атакує «ліцензованих і законослухняних мисливців і спортивних стрільців».

Нагадаємо, Канада передала Україні систему протиповітряної оборони Nasams, яку замовила у Сполучених Штатів. Про це заявив міністр оборони Канади Білл Блер.

На засіданні комітету з питань оборони Блер сказав парламентарям, що протиракетні системи Nasams, за які Оттава заплатила майже $300 млн, тепер доставлені в Україну.

Також Канада передала Україні сучасні бронемашини LAV 6, оснащені медичним обладнанням, для евакуації поранених, повідомляє місія Канадських збройних сил (CAF) з підтримки сил безпеки України (операція UNIFIER). Про це повідомляє UNIFIER у соціальній мережі Х. 

«Після навчань з експлуатації та обслуговування броньованих машин бойової підтримки (у версії «швидка допомога») у Німеччині, машини були завантажені та відправлені в Україну. Ці машини допоможуть Україні в обороні від незаконного вторгнення на її землі», – йдеться в повідомленні UNIFIER.

До слова, Канада припинила дію тимчасової державної програми для громадян України, яка дозволяла швидко отримати постійне місце проживання в країні, якщо у них є родичі в Канаді. Ця програма була створена для підтримки українських сімей, розділених через війну з Росією, однак більше нових заявок за нею приймати не будуть.

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Теги: переговори влада партії Канада зброя міністр

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