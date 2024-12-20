Зустріч із Путіним і Бангладеш: заступниця голови Мінфіну Британії «влипла» у скандал

42-річна Тюліп Сіддік, яка відповідає за боротьбу з корупцією на фінансових ринках Великої Британії, могла бути причетна до корупційного скандалу в Бангладеш

Заступниця міністра фінансів Великої Британії Тюліп Сіддік фігурує в антикорупційній справі колишньої прем'єр-міністерки Бангладеш Шейх Хасіни. Про це пише ВВС.

42-річна Сіддік, яка народилася в Лондоні, насправді є племінницею Шейхи Хасіни. Згідно з даними ВВС, родина колишньої прем'єрки Бангладеш, яка залишила країну в серпні на тлі антиурядових заворушень, може бути причетна до розкрадання 3.9 млрд фунтів ($4.9 млрд) при реалізації інфраструктурних проєктів.

Зазначається, що Сіддік, ймовірно, виступила посередницею під час укладання угоди про будівництво Росією нової атомної електростанції Ruppur у Бангладеш, вартість якого могла бути навмисно завищена.

Джерела ВВС в оточенні заступниці голови Мінфіну Великої Британії назвали подібні припущення «сфабрикованими» і «політично мотивованими». Канцелярія прем'єр-міністра Сполученого Королівства Кіра Стармера вказала, що Сіддік, яка зокрема відповідає за боротьбу з корупцією на британських фінансових ринках, нібито продовжує мати довіру глави уряду і залишиться на посаді.

Утім, як свідчать фотографії агентства Associated Press, Сіддік у 2013 році була присутня разом із Шейх Хасіною на зустрічі із російським диктатором Володимиром Путіним у Москві, на якій обговорювалося питання про будівництво АЕС Ruppur.

Сіддік була сфотографована разом із прем’єр-міністеркою Бангладеш Шейхою Хасіною та Володимиром Путіним під час візиту до Кремля у 2013 році

На той час вона була депутаткою Ради лондонського району Камден від Лейбористської партії. У 2015 році Сіддік була обрана до Палати громад (нижньої палати – «Главком») британського парламенту. У липні після перемоги лейбористів на парламентських виборах її було призначено заступником міністра фінансів.

Нагадаємо, 5 серпня на тлі антиурядових демонстрацій Шейх Хасіна пішла у відставку та втекла з країни. Того ж дня вона прилетіла до Індії і зараз перебуває, як заявляла місцева влада, у безпечному місці. У протестах проти неї та її уряду взяли участь студенти, незадоволені високим рівнем безробіття та відсутністю перспектив. 8 серпня у Бангладеш було приведено до присяги тимчасового уряду, який очолив лауреат Нобелівської премії миру Мухаммад Юнус.