14 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна відмовляти в допомозі

14 грудня відзначається День вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та Всесвітній день мавп. Віряни вшановують пам’ять святих мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Аполлонія, Калиніка.

День вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС

14 грудня, в Україні відзначають День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС на згадку про завершення 14 грудня 1986 року будівництва саркофагу над четвертим зруйнованим енергоблоком ЧАЕС.

Аварія на Чорнобильській АЕС сталася 26 квітня 1986 року. Внаслідок катастрофи прямого радіаційного ураження зазнала дванадцята частина території України, де постраждали 3,2 млн осіб, серед яких понад 1 млн – це діти.

З 2006 року, відповідно до Указу Президента, 14 грудня українці вшановують героїчних та самовідданих людей, багато з яких заплатили за це власним життями і здоров’ям, вшановують тих, кому вдалося локалізувати аварію та врятувати країну і світ від радіаційного забруднення.

Всесвітній день мавп

Святкування Дня мавпи 14 грудня почалося як жарт. 2000 року Кейсі Сорроу, в той час студентка Університету штату Мічиган, зробила позначку одного дня в календарі – День мавпи. Його святкували в колі студентів університету. Свято набуло популярності, коли Кейсі Сорроу стала автором коміксів і її щотижнева серія коміксів-страшилок Fetus-X прославила День мавпи – як на папері, так і в Інтернеті.

День мавпи набув великої популярності в США, Канаді, Мексиці, Німеччині і Великій Британії. Щорічно активісти організовують різні заходи, присвячені мавпам: карнавали, різні змагання, аукціони і освітні семінари, які покликані привернути увагу до прав тварин, медичних досліджень і захисту мавп.

Яке сьогодні релігійне свято

14 грудня в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Аполлонія, Калиніка. Вони жили у III столітті під час правління імператора Декія і були страчені за свою віру у місті Апамеї (сучасна Сирія).

Тирс був римським громадянином і відомий своєю стійкістю та відданістю Христу. Він терпів важкі муки, але не відрікся від своєї віри. Левкій був християнським проповідником, якого також катували за відмову відректися від християнства. Він залишився непохитним у своїй вірі, надихаючи інших своїм прикладом.

Филимон був молодим християнином, який з великою мужністю зізнався у своїй вірі перед гонителями і зазнав численних страждань. Аполлоній був одним із християнських наставників, який постраждав від гонінь за свою віру. Його непохитність перед лицем смерті стала свідченням його глибокої віри. Калінік, лікар за професією, став мучеником, коли відмовився приносити жертви язичницьким богам і залишився вірним християнським принципам.

Що не можна робити цього дня

Не можна лаятися, лихословити.

Не варто вживати алкоголь.

Не можна відмовляти в допомозі.

Народні прикмети

Якщо цього дня погода тепла, то таким буде і літо.

Над лісом видно сині хмари – чекайте на сніг.

Якщо впродовж дня змінюється погода, то буде відлига.

Вночі іній – до снігопаду вдень.

Пам’ятні події 14 грудня

1900 – день народження квантової механіки.

1901 – в Лондоні проведено перший турнір з настільного тенісу.

1903 – в Кіті Хоук (штат Північна Кароліна), брати Райт зробили першу спробу піднятися в повітря на сконструйованому ними літаку. Однак конструкція впала ще на злеті.

1911 – людина вперше підкорила Південний полюс.

1918 – гетьман Павло Скоропадський зрікся влади на користь Директорії УНР.

1935 – прем'єрою оперети Й.Штрауса «Кажан» у приміщенні колишнього Троїцького народного дому відкрився Київський театр оперети.

1939 – у зв'язку з нападом на Фінляндію СРСР виключений з Ліги Націй

1944 – Президія Верховної Ради РРФСР своїм указом замінила назви 11 районів і відповідних районних центрів Кримської АРСР з кримськотатарських і німецьких на російські.

1949 – Єрусалим проголосили столицею Ізраїлю.

1950 – було засноване Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

1955 – членами ООН стали Народна Республіка Албанія, Австрія, Народна Республіка Болгарія, Камбоджа, Цейлон, Фінляндія, Угорська Народна Республіка, Ірландія, Італія, Йорданія, Лаос, Об'єднане Лівійське королівство, Непал, Португалія, Народна Республіка Румунія та Іспанія.

1958 – третя радянська антарктична експедиція вперше досягла полюса недоступності в Антарктиді (найвіддаленішої від узбережжя материка точки).

1960 – у Парижі було підписано Конвенцію про заснування Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР)

1994 – першим досвідом безпосереднього супутникового мовлення з території колишнього СРСР стала експериментальна трансляція з території України «Міжнародного «Слов'янського Каналу».

2008 – 29-річний журналіст єгипетського телеканалу «Аль-Багдадія» Мунтазар Аль Зейді кинув черевики у американського президента Джорджа Буша зі словами «Це тобі мій прощальний поцілунок, собако!»

2009 – в центрі Стокгольма відбувся запуск в експлуатацію першої у світі мобільної мережі на базі технології Long Term Evolution.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Микола, Филимон.