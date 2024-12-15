У Грузії знання державної мови більше не буде обов'язковим для держслужбовців: зміни до закону

Згідно з новим законом, керівники первинних структурних підрозділів та їхні заступники тепер є особами, які працюють за адміністративним договором

Правяча партія «Грузинська мрія» в прискореному порядку, у трьох читаннях, ухвалила зміни до закону «Про державну службу»

Знання державної мови в Грузії більше не буде обов'язковим для керівників держустанов та їхніх заступників. Про це повідомляє Publika.

Зазначається, що правяча партія «Грузинська мрія» в прискореному порядку, у трьох читаннях, ухвалила зміни до закону «Про державну службу». Згідно з новим законом, керівники первинних структурних підрозділів та їхні заступники тепер є особами, які працюють за адміністративним договором.

Згідно з іще чинним законом про державну службу, на посаду службовця може бути прийнятий працездатний громадянин Грузії, який відповідає таким вимогам:

володіє державною мовою;

досяг 18-річного віку;

має передбачений цим законом сертифікат службовця.

Юристи пояснюють, що ця вимога тепер не поширюватиметься на осіб, які працюють за адміністративним договором.

«Згідно з новою редакцією, на них більше не поширюється стаття закону про державну службу, яка зобов'язує державних службовців володіти державною мовою», – заявила голова Асоціації молодих юристів Нона Курдованідзе.

Як зазначає юристка Тамара Сурмава, зміни передбачають таке: керівники первинних структурних підрозділів та їхні заступники (наприклад, начальники департаментів та їхні заступники), які працюють на управлінських позиціях середньої ланки, більше не обов'язкові мати знання державної мови. Також їм не потрібен сертифікат держслужбовця.

«Це в той час, коли від підлеглого вимагається такий сертифікат», – зауважила вона.

А доцент факультету права та соціальних наук Східно-Європейського університету Леван Алапішвілі зазначив, що нові зміни стосуються не тільки знання державної мови:

Звільнення керівників середньої ланки від обов'язкового знання грузинської мови – далеко не єдина проблема закону про державну службу.

На посади середньої ланки тепер можуть призначатися іноземні громадяни, які отримують доступ до державної таємниці та беруть участь у процесі ухвалення рішень.

На керівні посади середньої ланки також можуть призначатися громадяни іноземних держав, які обіймають посади в державній службі у себе на батьківщині.

Можливе призначення на посади в установах безпеки громадян тих країн, які є ворогами Грузії.

Нагадаємо, чотири найбільші опозиційні сили Грузії звернулись до Євросоюзу на тлі затвердження кандидата від «Грузинської мрії» і ексфутболіста Михеїла Кавелашвілі новим президентом.

Раніше виборча колегія обрала Міхеїла Кавелашвілі президентом Грузії в першому ж турі. За нього проголосували 224 депутати. 53-річний колишній футболіст був єдиним претендентом на посаду голови держави на виборах, які не визнає ні опозиція, ні чинна президентка Саломе Зурабішвілі.

«Краще втілення грузинського чоловіка за своєю природою, якщо хочете», – так охарактеризував Міхеїла Кавелашвілі засновник і почесний голова правлячої партії, бізнесмен Бідзіна Іванішвілі. Саме він представив його кандидатуру на посаду президента 27 листопада.

Грузинські ЗМІ звернули увагу, що розділ про освіту в біографії Кавелашвілі на парламентському сайті пустий, а в 2015 році відсутність диплома завадила йому балотуватися на посаду президента Федерації футболу Грузії.

В опозиції висування Кавелашвілі на посаду президента правлячої партії назвали «образою грузинського народу» і «соромом».

Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не визнає результатів президентських виборів, на який переміг єдиний кандидат Міхеіл Кавелашвілі.

«Уявіть собі: начальником департаменту атлантичного співробітництва Міністерства оборони Грузії стає громадянин Росії, який є інспектором управління у справах Кавказу Міністерства оборони Росії. Цей приклад гіпотетичний, але він може стати реальністю!», – висловився Алапішвілі.