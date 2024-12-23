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Вибори президента у Білорусі. ЦВК оприлюднила список кандидатів

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Вибори президента у Білорусі. ЦВК оприлюднила список кандидатів
Збір підписів на підтримку висунення в президенти
фото: telegram / РОО «Белая Русь»

Вибори президента Білорусі пройдуть 26 січня 2025 року

Центральна виборча комісія Білорусі оприлюднила список кандидатів на виборах президента. Про це повідомила білоруська служба «Радіо Свобода».

Так, у списку: самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, Олег Гайдукевич, Сергій Сиранков, Анна Канапацька та Олександр Хижняк.

Вибори президента Білорусі пройдуть 26 січня 2025 року.

За даними ЦВК, кандидатуру Лукашенка підтримали 2 518 145 громадян, голову Ліберально-демократичної партії Олега Гайдукевича – 134 472, першого секретаря Центрального комітету Комуністичної партії Сергія Сиранкова – 125 577, фізичну особу – підприємницю Анну Канапацьку – 121 077, голову Республіканської партії праці і справедливості Олександра Хижняка – 112 779.

Вибори президента у Білорусі. ЦВК оприлюднила список кандидатів фото 1
фото: ЦВК Білорусі

Після 1996 року вибори та референдуми в Білорусі не визнавала міжнародна спільнота. Лукашенка можуть переобрати президентом уже на сьомий термін.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у разі протестів на президентських виборах взимку 2025 року в країні відключать інтернет. Про це повідомляє білоруське інформаційне агентство «Белта».

«Якщо це (події 2020 року, – «Главком») повториться, відключимо взагалі. Скажу відверто, що це практично завжди, особливо на початкових етапах, відбувалося з мого дозволу. Коли у тебе є дві проблеми, ти починаєш зважувати, що важливіше. Я, звісно, бачив далі», – сказав Лукашенко.

Також посол РФ у Білорусі Борис Гризлов заявляв, що Росія надасть «допомогу» Білорусі в разі протестів після президентських виборів у 2025 році. Посол додав, що про «провокації» напередодні виборів попереджав і Олександр Лукашенко, і керівники силових структур. 

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Теги: вибори Олександр Лукашенко Свобода радіо партії президент Олександр Хижняк

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