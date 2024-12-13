Президентка Грузії не планує йти у відставку, попри рішення Конституційного суду

Президентка Грузії подякувала всім, хто її підтримує, і закликала «боротися разом до кінця»

Зурабішвілі оголосила, що має намір бути присутньою в парламенті, коли керівна партія проводитиме голосування за її «антиєвропейський імпічмент»

П'ятий президент Грузії Саломе Зурабішвілі підтвердила, що не збирається складати повноваження. «Я нікуди не піду. Не піду у відставку, не піду у відставку», – сказала президентка Грузії Саломе Зурабішвілі. Про це повідомляє «Ехо Кавказу».

Лідер «Грузинської мрії» Іраклій Кобахідзе заявив, що Зурабішвілі має піти у відставку після рішення Конституційного суду.

Після цього президентка виступила із надзвичайною заявою. За словами президентки, країна, в якій немає жодного балансу між гілками, не може вважатися демократичною країною.

«Сьогодні європейське майбутнє та демократія були вбиті одним каменем. Країна, в якій немає жодного балансу між гілками, не може вважатися демократичною країною. Це спроба «Мрії», але час «Мрії» мріяти минув. Нехай самі думають, яка Саломе Зурабішвілі була для них кращою. Мене це не цікавить. Мене цікавить, де я більше корисна цій країні - як вільний політик або як президент, який продовжить свій мандат. Це покаже найближче майбутнє.

Все суспільство об'єднане на цьому європейському шляху, разом ми досягнемо цього результату. Перший результат буде наприкінці цього року, хто б не заважав цьому зсередини. А наприкінці наступного року буде вже наступний етап. Попереду у нас рік-півтора, і ми всього цього досягнемо. Нехай ніхто не втрачає надію. Ми також досягнемо вільних виборів. Ми всі зможемо зробити разом», – заявила Зурабішвілі.

Вона також оголосила, що має намір бути присутньою в парламенті, коли керівна партія проводитиме голосування за її «антиєвропейський імпічмент».

«Я піду до парламенту. І я буду там поруч із цими чоловічками, мені не знадобиться ніхто, щоб мене підтримувати... Вийду, якщо мені дадуть слово, якщо ні, то все одно вийду і скажу все, що треба сказати...», - заявила Зурабішвілі.

Водночас вона подякувала всім, хто її підтримує, і закликала «боротися разом до кінця».

Нагадаємо, що Конституційний суд Грузії опублікував висновок за поданням про імпічмент президента Грузії Салому Зурабішвілі. Зокрема суд встановив, що президент порушила Конституцію країни, здійснивши візити до Європи без дозволу уряду. Разом з тим, як зазначив голова Конституційного суду Мераб Турава, троє суддів – Ірина Імерлішвілі, Георгій Кверенчхіладзе та Теймураз Тугуші – зафіксували іншу думку щодо цього.

Раніше Саломе Зурабішвілі назвала «психологічним терором» заяву Служби державної безпеки про те, що неназвані «деструктивні сили» хочуть зірвати вибори президента 14 грудня. Глава держави наголосила, що метою заяви Служби держбезпеки є терор громадян.

Як повідомлялося, Служба державної безпеки Грузії заявила, що організатори «деструктивних та злочинних дій» планують зірвати вибори президента 14 грудня 2024 року. З цією метою вони мають намір «максимально загострити ситуацію, за чим має бути загибель двох-трьох осіб. Відомство повідомляє, що вони діють за сценарієм «кольорової революції» та що їх координують закордонні спецслужби.