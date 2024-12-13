Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президентка Грузії не планує йти у відставку, попри рішення Конституційного суду

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Президентка Грузії не планує йти у відставку, попри рішення Конституційного суду
Президентка Грузії подякувала всім, хто її підтримує, і закликала «боротися разом до кінця»
фото: NewsGeorgia

Зурабішвілі  оголосила, що має намір бути присутньою в парламенті, коли керівна партія проводитиме голосування за її «антиєвропейський імпічмент»

П'ятий президент Грузії Саломе Зурабішвілі підтвердила, що не збирається складати повноваження. «Я нікуди не піду. Не піду у відставку, не піду у відставку», – сказала президентка Грузії Саломе Зурабішвілі. Про це повідомляє «Ехо Кавказу». 

Лідер «Грузинської мрії» Іраклій Кобахідзе заявив, що Зурабішвілі має піти у відставку після рішення Конституційного суду.

Після цього президентка виступила із надзвичайною заявою. За словами президентки, країна, в якій немає жодного балансу між гілками, не може вважатися демократичною країною.

«Сьогодні європейське майбутнє та демократія були вбиті одним каменем. Країна, в якій немає жодного балансу між гілками, не може вважатися демократичною країною. Це спроба «Мрії», але час «Мрії» мріяти минув. Нехай самі думають, яка Саломе Зурабішвілі була для них кращою. Мене це не цікавить. Мене цікавить, де я більше корисна цій країні - як вільний політик або як президент, який продовжить свій мандат. Це покаже найближче майбутнє.

Все суспільство об'єднане на цьому європейському шляху, разом ми досягнемо цього результату. Перший результат буде наприкінці цього року, хто б не заважав цьому зсередини. А наприкінці наступного року буде вже наступний етап. Попереду у нас рік-півтора, і ми всього цього досягнемо. Нехай ніхто не втрачає надію. Ми також досягнемо вільних виборів. Ми всі зможемо зробити разом», – заявила Зурабішвілі. 

Вона також оголосила, що має намір бути присутньою в парламенті, коли керівна партія проводитиме голосування за її «антиєвропейський імпічмент».

«Я піду до парламенту. І я буду там поруч із цими чоловічками, мені не знадобиться ніхто, щоб мене підтримувати... Вийду, якщо мені дадуть слово, якщо ні, то все одно вийду і скажу все, що треба сказати...», - заявила Зурабішвілі.

Водночас вона подякувала всім, хто її підтримує, і закликала «боротися разом до кінця». 

Нагадаємо, що Конституційний суд Грузії опублікував висновок за поданням про імпічмент президента Грузії Салому Зурабішвілі. Зокрема суд встановив, що президент порушила Конституцію країни, здійснивши візити до Європи без дозволу уряду. Разом з тим, як зазначив голова Конституційного суду Мераб Турава, троє суддів – Ірина Імерлішвілі, Георгій Кверенчхіладзе та Теймураз Тугуші – зафіксували іншу думку щодо цього.

Раніше Саломе Зурабішвілі назвала «психологічним терором» заяву Служби державної безпеки про те, що неназвані «деструктивні сили» хочуть зірвати вибори президента 14 грудня. Глава держави наголосила, що метою заяви Служби держбезпеки є терор громадян.

Як повідомлялося, Служба державної безпеки Грузії заявила, що організатори «деструктивних та злочинних дій» планують зірвати вибори президента 14 грудня 2024 року. З цією метою вони мають намір «максимально загострити ситуацію, за чим має бути загибель двох-трьох осіб. Відомство повідомляє, що вони діють за сценарієм «кольорової революції» та що їх координують закордонні спецслужби. 

Читайте також:

Теги: міністр партії законопроєкт обмеження Грузія протест Саломе Зурабішвілі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зараз активно формується нова національна ідентичність буферної території, точки напруги між Заходом і РФ
Інтелектуальний неоколоніалізм: як Україна стала щитом і капканом у геополітичній грі
16 листопада, 16:05
Експерт пояснив, що блокує імпорт електроенергії в Україну
Експерт пояснив, що блокує імпорт електроенергії в Україну
18 листопада, 18:01
Пісторіус підтримав дзвінок Шольца Путіну
Міністр оборони Німеччини вважає правильною розмову Шольца та Путіна
18 листопада, 00:58
Михайлу Поплавському – 75. Біографія народного артиста та найвідомішого ректора України
Михайлу Поплавському – 75. Біографія народного артиста та найвідомішого ректора України
28 листопада, 13:24
Для промисловості та бізнесу графіки запроваджено з 08:00 до 13:00
Відключення світла 1 грудня: як діятимуть графіки
30 листопада, 19:19
Зурабішвілі стверджує, що серед мітингувальників можуть перебувати представники Служби державної безпеки країни
Президентка Грузії відреагувала на чутки про повернення добровольців з України
1 грудня, 23:55
Дії президента Кореї не сподобались опозиції
Південнокорейська опозиція готується звинуватити президента у держзраді
4 грудня, 09:49
Жителі Дамаска розмародерили палац Асада після його втечі
Сирійські повстанці зайняли палац диктатора Асада: нові фото та відео
8 грудня, 16:48
Казахстан планує засекретити відомості про здоров'я та особисте життя Назарбаєва
Казахстан планує засекретити відомості про здоров'я та особисте життя Назарбаєва
Вчора, 22:17

Політика

Блінкен прибув із неанонсованим візитом до Іраку
Блінкен прибув із неанонсованим візитом до Іраку
Президентка Грузії не планує йти у відставку, попри рішення Конституційного суду
Президентка Грузії не планує йти у відставку, попри рішення Конституційного суду
Парламент Грузії заборонив використовувати маски та піротехніку на протестах
Парламент Грузії заборонив використовувати маски та піротехніку на протестах
Асад збрехав соратникам про допомогу з Росії і приховав втечу від рідного брата – Reuters
Асад збрехав соратникам про допомогу з Росії і приховав втечу від рідного брата – Reuters
Новий уряд Литви планує візит в Україну: названо дату
Новий уряд Литви планує візит в Україну: названо дату
Як Асаду отримати громадянство РФ? Депутат Держдуми знайшов несподіваний спосіб
Як Асаду отримати громадянство РФ? Депутат Держдуми знайшов несподіваний спосіб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
122K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 грудня: ситуація на фронті
43K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 грудня 2024
33K
Прикарпаття зазнало наймасованішої атаки за час повномасштабної війни
26K
Росіяни активно тікають до однієї країни Європи
22K
Масований ракетний обстріл. В Україні була оголошена повітряна тривога
13K
Найдорожчий актор країни. Скільки коштує Стас Боклан

Новини

Хмарно з проясненнями, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 13 грудня
Сьогодні, 06:00
Найбільший металургійний холдинг розкрив принципи роботи з мобілізованими працівниками
Вчора, 14:55
У деяких областях сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 12 грудня
Вчора, 06:00
День Сухопутних військ Збройних сил України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
Вчора, 05:00
12 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Відновлення української металургії після війни. Гендиректор «Метінвесту» дав інтерв'ю Bloomberg
11 грудня, 13:00

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua