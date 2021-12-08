Нацрада винесла попередження вінницькій телекомпанії

ефірі телекомпанії Нацрада зафіксувала відсутність хвилини мовчання у День пам’яті українців

Телерадіокомпанія «Вінниччина» не дотрималася правил мовлення у День пам’яті

Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення винесла попередження телерадіокомпанії «Вінниччина» через недотримання правил у мовлення у День пам’яті. Таке рішення регулятор ухвалив на засіданні 8 грудня.

12 вересня 2021 року у День пам’яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944–1951 роках, в ефірі телекомпанії Нацрада зафіксувала відсутність хвилини мовчання, повідомлення про День пам’яті та палаючої свічки.

Винному працівнику, за словами представника компанії, була винесена догана.

«Ми переживаємо кризовий стан через ковід, незабаром отримаєте лист від «Зеонбуду», – сказав представник компанії.

Раніше стало відомо, що Нацрада вимагає через суд позбавити телеканал «Наш» ліцензії.

Також повідомлялося, що нардепи хочуть розігнати половину складу Нацради через «антиукраїнську позицію»