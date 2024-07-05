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Рекордна спека в Україні: де вже наступного тижня очікується до 40-41°

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Рекордна спека в Україні: де вже наступного тижня очікується до 40-41°
фото: Pexels

У  південних, східних, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградcькій областях місцями очікується  надзвичайна спека 40-41°, що близько до абсолютних максимумів температури зафіксованих в Україні за всю історію спостережень

У зв’язку з поширенням на територію України тропічного повітря з північних районів Африки наступного тижня очікується жарка погода. Про це повідомляє  Головне управління ДСНС України у Полтавській області.

Повідомляється, що впродовж 11-15 липня у більшості областей очікується  сильна спека: Максимальна температура вдень становитиме 35-38°.

У  південних, східних, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградcькій областях місцями надзвичайна спека 40-41°, що близько до абсолютних максимумів температури зафіксованих в Україні за всю історію спостережень.

За словами рятувальників, такі погодні умови можуть негативно впливати на самопочуття людей, призвести до ускладнення роботи комунальних служб, енергетичних підприємств, погіршення умов життєзабезпечення населення.

Нагадаємо, через спеку з 3 липня на сільськогосподарських і сезонних ярмарках у Києві тимчасово заборонено продаж швидкопсувних продуктів, а саме: свіжого м’яса, м’ясопродуктів, ковбасних виробів, живої та свіжомороженої риби, морепродуктів, молока, молочної продукції, яєць птиці, кондитерських виробів із кремом тощо. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

До слова, в Україні стартує сезон кавунів. Проте баштанові з'являються на полицях українських магазинів задовго до початку сезону. У Держпродспоживслужбі розповіли, звідки беруться у травні «українські кавуни» та чи безпечно купувати таку продукцію.

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Теги: спека Україна самопочуття повітря населення погода

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