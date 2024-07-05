Росіяни влаштували колапс в окупованому Бердянську: місто без світла та води

Жителі заявили, що «загарбники покрали генератори й тепер самі не знають як вирішити цю проблему»

Окупанти не повідомляють ані причин, ані термінів вирішення ситуації

У п'ятницю, 5 липня, всі мікрорайони тимчасово окупованого міста Бердянськ залишилися без води та світла, поступово зникає інтернет і мобільний звʼязок. Про це повідомила очільниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна в Telegram.

«Окупанти повідомляють, що сьогодні стався перепад напруги, що спричинив зупинку насосної станції першого і другого підйому. Вийшов з ладу високовольтний осередок на одній зі станцій. Наразі всі мікрорайони міста залишилися без води і світла. Поступово зникає інтернет та мобільний звʼязок», – йдеться в повідомленні.

У адміністрації наголосили, що окупанти не повідомляють ані причин, ані термінів вирішення ситуації. Лише зазначають, що «з газом все в порядку».

Бердянці у місцевих пабліках обурюються через таку ситуацію, адже температура повітря в місті – понад 30 градусів. Жителі припускають, що комунальний колапс триватиме щонайменше декілька днів, бо «загарбники покрали генератори й тепер самі не знають як вирішити цю проблему».

Нагадаємо, окупанти продають «тури вихідного дня» у тимчасово окуповані Бердянськ та Кирилівку. Вони слугують легендою для розселенню дружин гастролерів з РФ на захоплених курортах. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

«Також в регіон почали завозити дітей зі Сходу України. Низка пансіонатів стали осередками пропаганди, де дітям проводять нацистські лекції щодо величі РФ, й намагаються інтегрувати їх в тоталітарне суспільство», – зазначає ЦНС.

Також на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької області падає середній рівень заробітної плати та зростає безробіття.