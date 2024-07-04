У РФ за шахрайство затримано полковника, підлеглі якого вбивали українців у Бучі

Після деокупації Київської області Городілова та інших російських військових злочинців нагородили орденами «Мужності»

Військовий злочинець вже перебуває під санкціями США та інших країн

Російського окупанта Артема Городилова, чий полк звинувачують у вбивствах цивільного населення у Бучі, затримано за підозрою в особливо великому шахрайстві в Рязані. Про це повідомляє «Комерсант».

Як стало відомо, ФСБ затримала чинного командира 83-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади Артема Городилова. Більш детальної інформації про яке саме шахрайство чи розрадання йдеться мова – наразі немає. До слова, російський окупант перебуває під санкціями США та інших країн.

У 2022 році Городилов був командиром 234 десантно-штурмового полку. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну полк перебував у Бучі.

Раніше журналісти NYT проаналізували записи телефонних розмов, інтерв'ю та тисячі годин відео, які показують, як російський десантний підрозділ у березні убив десятки людей на вулиці Яблунській у Бучі.

Окупанти відбирали мобільні телефони у жертв і одразу телефонували в Росію чи на російські телефонні номери. Журналісти отримали від української влади базу даних всіх дзвінків і повідомлень, здійснених з Бучанського регіону в Росію протягом березня.

Згодом медійники поговорили з окупантами та їхніми родичами. Двоє з них підтвердили, що вони були в 234-му полку, який входить до складу 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії, і служили в Бучі. Відомо, що керував операціями російського десантного підрозділу в Бучі командир 234-го полку полковник Артем Городілов.

Також журналісти ідентифікували одного з катів мирних мешканців Бучі.