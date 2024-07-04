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У РФ за шахрайство затримано полковника, підлеглі якого вбивали українців у Бучі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У РФ за шахрайство затримано полковника, підлеглі якого вбивали українців у Бучі
Після деокупації Київської області Городілова та інших російських військових злочинців нагородили орденами «Мужності»
фото: «Город Псков»

Військовий злочинець вже перебуває під санкціями США та інших країн

Російського окупанта Артема Городилова, чий полк звинувачують у вбивствах цивільного населення у Бучі, затримано за підозрою в особливо великому шахрайстві в Рязані. Про це повідомляє «Комерсант».

Як стало відомо, ФСБ затримала чинного командира 83-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади Артема Городилова. Більш детальної інформації про яке саме шахрайство чи розрадання йдеться мова – наразі немає. До слова, російський окупант перебуває під санкціями США та інших країн. 

У 2022 році Городилов був командиром 234 десантно-штурмового полку. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну полк перебував у Бучі.

Раніше журналісти NYT проаналізували записи телефонних розмов, інтерв'ю та тисячі годин відео, які показують, як російський десантний підрозділ у березні убив десятки людей на вулиці Яблунській у Бучі.

Окупанти відбирали мобільні телефони у жертв і одразу телефонували в Росію чи на російські телефонні номери. Журналісти отримали від української влади базу даних всіх дзвінків і повідомлень, здійснених з Бучанського регіону в Росію протягом березня.

Згодом медійники поговорили з окупантами та їхніми родичами. Двоє з них підтвердили, що вони були в 234-му полку, який входить до складу 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії, і служили в Бучі. Відомо, що керував операціями російського десантного підрозділу в Бучі командир 234-го полку полковник Артем Городілов.

Також журналісти ідентифікували одного з катів мирних мешканців Бучі.

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Теги: шахрайство історія Буча населення відео полковник

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