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Метальник молота Кохан здобув дебютну нагороду на Чемпіонаті Європи

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Метальник молота Кохан здобув дебютну нагороду на Чемпіонаті Європи
У фіналі турніру українець показав результат 80.18 м
фото: Reuters

Українець показав найкращий результат у кар'єрі

Українець Михайло Кохан здобув бронзу чемпіонату Європи-2024 з легкої атлетики у метанні молота.

У фіналі турніру українець показав результат 80.18 м, що стало найкращим результатом у його кар'єрі. У боротьбі за перемогу він поступився поляку Войцеху Новіцкі та угорцю Бенце Халасу.

Чемпіонат Європи з легкої атлетики

Метання молота

  1. Войцех Новіцкі (Польща) – 80.95 м
  2. Бенце Халас (Угорщина) – 80.48 м
  3. Михайло Кохан (Україна) – 80.18 м

Для Кохана – це дебютна нагорода на континентальній першості. 

Нагадаємо, 9 червня, на чемпіонаті Європи з легкої атлетики відбулися змагання зі стрибків у висоту. Ярослава Магучіх здобула золоту нагороду з результатом 201 см. Інша українка Ірина Геращенко взяла планку на висоті 195 см. Це дозволило їй посісти третє місце.

Раніше Людмила Оляновська принесла «бронзу» збірній України в перший день чемпіонату Європи з легкої атлетики, який розпочався в Римі.

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Теги: чемпіонат Європи метання молота Україна Михайло Кохан Войцех Новіцкі

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