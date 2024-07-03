Як врятуватись від спеки без кондиціонера: п'ять дієвих порад

Заморожена вода у пляшках, фольга на вікнах і зволожувач повітря у кімнаті можуть допомогти врятуватись у спеку

Під час вимкнення світла у спеку особливо важко без кондиціонерів. Але є низка дієвих способів, як можна охолодити дім за допомогою підручних і бюджтних засобів.

1. Все, що вам потрібно зробити, це замочити кілька рушників у холодній воді, а потім розвісити їх біля вікон і дверей. Саме цей простий трюк допоможе охолодити повітря та зробити перебування в приміщенні комфортнішим. За допомогою цього трюку вода випаровується з поверхні рушників і охолоджує повітря в будинку. Це дешева альтернатива для будинків, у яких немає кондиціонерів. Зауважте, що рушники обов'язково повинні бути свіжовипраними, інакше брудні рушники спричинять неприємний запах вогкості, який буде панувати в домі.

2. Сам собою вентилятор від спеки не врятує: він лише розжене гаряче повітря, але при невеликих зусиллях він перетвориться на ефективний кондиціонер. Для цього заповніть кілька пластикових пляшок холодною водою і заморозьте, а потім поставте перед вентилятором. Проходячи через них, повітря охолоджуватиметься, і задуха в кімнаті спаде.

3. Основне джерело спеки в приміщенні – сонячне світло, яке проникає через скло. Штори у такому разі не допоможуть: вони швидко нагріваються і починають віддавати спеку до приміщення. Найкращим варіантом стануть дзеркальні поверхні, що відбивають сонячне світло, не даючи йому проникати всередину. Можна також замовити склопакети зі світловідбивною функцією або зробити набагато простіше, заклеївши вікна на літо фольгою. Важливо, щоб сторона, що відбиває, була спрямована на вулицю.

4. Холодна вода, потроху випаровуючись, знижуватиме загальну температуру в кімнаті. Можна використовувати зволожувач повітря та направити на нього вентилятор, а можна обприскати штори холодною водою та періодично просто розприскувати її по меблям.

5. І наостанок ще один, досить незвичайний лайфхак. Дивіться на зелений колір. Цей відтінок стимулює нервові закінчення, розташовані на очному дні, а це необхідно для підтримання нормальної терморегуляції організму. Навіть продукти зеленого кольору чинять на організм охолоджувальну дію.

До слова, 2 липня у низці областей очікуються дощі, а в інших областях – сильна спека. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Температура повітря вночі коливатиметься від 19 до 24°, вдень – 30-34°. Місцями буде сильна спека до 35-37°.