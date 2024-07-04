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Закриття ФОПів в Україні зросло на 54%: дослідження

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Закриття ФОПів в Україні зросло на 54%: дослідження
Київ є лідером серед регіонів, де зареєстровано закриття найбільшої кількості фізичних осіб підприємців
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За перше півріччя 2024 року припинили діяльність понад 1,5 тис. підприємств

В Україні зафіксоване стрімке скорочення кількості фізичних осіб підприємців та продовжується тенденція скорочення кількості зареєстрованих компаній. Про це повідомляють аналітики YouControl.

За даними аналітиків, за перше півріччя 2024 року в Україні закрили майже 92 тис. ФОПів.

«За перше півріччя 2024 року в Україні закрили майже 92 тисячі ФОПів. Приріст закриття ФОПів склав 54% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. Також на 15% зріс показник закриття компаній – за перше півріччя 2024 року припинили діяльність понад 1,5 тисячі підприємств», – зазначають експерти.

Київ став лідером серед міст, де зареєстровано закриття найбільшої кількості ФОП. Понад 12 тис. фізичних осіб підприємців закрилися. Ситуація в інших містах:

Закриття ФОПів в Україні зросло на 54%: дослідження фото 1
  • Харків – 5,3 тис.;
  • Одеса – 3,8 тис.;
  • Дніпро – 3,3 тис.;
  • Львів – 2,8 тис.

У розрізі громад лідерами з найбільшою кількістю ФОП є Криворізька (Дніпропетровська область) – 1,4 тисячі, Кременчуцька (Полтавська область) – 780 та Білоцерківська (Київська область) – майже 600.

Нагадаємо, майже 31 тисяча фізичних осіб-підприємців (ФОП) припинила свою діяльність за перші 4 місяці 2024 року. Найчастіше закриваються бізнеси у Києві, на Харківщині та Дніпропетровщині. Понад 23% новостворених ФОПів минулоріч закрились у 2024 році. Про це повідомляє платформа Опендатабот.

30 904 ФОПи припинили свою діяльність за перші 4 місяці 2024 року. Проте нових бізнесів відкривається у двічі більше – понад 74 тисячі за перший квартал цього року. Найчастіше закриваються ФОПи, які працюють у сфері роздрібної торгівлі – 10 773 (34.9%).

До слова, впродовж 2023 року українці зареєстрували в Польщі 30 325 нових компаній. Вони склали 10% від загальної кількості зареєстрованих за цей період індивідуальних підприємців.  Зазначається, що за 2022-2023 рік українці зареєстрували в Польщі 48 464 ФОПи. До початку повномасштабного вторгнення в середньому кількість реєстрацій нових бізнесів українцями у Польщі не перевищувала 200 на місяць.

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Теги: економіка бізнес ФОП Україна війна

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