Найбільше зариблення в історії України: у Кам’янське водосховище випущено 320 тис. мальків на 6,2 млн грн

Кожен мільйон гривень, витрачений на зариблення, за три-чотири роки принесе близько 1,3 млн грн податків

Загальна вага випущеної риби перевищує вісім тонн

У Кам’янське водосховище поблизу села Деріївка Онуфріївської громади на Кіровоградщині випустили 320 тисяч мальків коропа, білого амура та товстолоба. На зариблення витратили 6,2 млн грн із державного бюджету. У Міністерстві аграрної політики називають його найбільшим за всю історію незалежної України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

Загальна вага випущеної риби перевищує вісім тонн. За словами заступника міністра аграрної політики та продовольства України Віталія Головні, кожна тонна малька в майбутньому може дати приблизно шість тонн дорослої риби. Водночас вкладені державою кошти мають повернутися через податки. За оцінками Головні, кожен мільйон гривень, витрачений на зариблення, за три-чотири роки принесе близько 1,3 млн грн податкових надходжень.

Фінансування виділили зі спеціального фонду, створеного для відновлення рибних ресурсів. Як пояснив керівник Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм Ігор Клименок, гроші до нього надходять, зокрема, від аукціонів із продажу прав на промисловий вилов риби. Частину коштів спрямовують до місцевих бюджетів, а надходження від перевищення стартової ціни лотів використовують виключно для зариблення водойм.

За останні два роки на ці заходи спрямували близько 11 млн грн. Торік зариблювали Київське, Кременчуцьке та Дністровське водосховища. Цьогоріч уперше в таких масштабах зарибнили Кам’янське.

Випущені види риб мають не лише поповнити запаси водних біоресурсів, а й допомогти відновити екосистему водойми. Товстолоб фільтрує воду, білий амур живиться водною рослинністю, а короп сприяє аерації донних відкладень.

Зариблення проводять у холодну пору року, оскільки за нижчої температури води риба легше переносить транспортування і ризик її загибелі зменшується. Про це розповів інспектор Державної екологічної інспекції Костянтин Рибачук.

Місцевий рибалка Артем Жихарєєв, який спостерігав за зарибленням, зазначив, що у водосховищі бракувало саме товстолоба, білого амура та коропа. Він закликав рибалок дотримуватися норм вилову й відпускати рибу, яка ще не виросла.

Наступне зариблення запланували на 23 листопада – цього разу мальків випустять у Кременчуцьке водосховище.

На Кіровоградщині випустили 320 тисяч рибин

Раніше у Чернівецькій області у Дністровському водосховищі рибалки виловили велетенського сома – під два метри і вагою понад 50 кг.

Нагадаємо, обмеження рибного промислу під час війни сприяло збільшенню популяції осетрових видів у Дунаї. Це рідкісні червонокнижні види – севрюга, стерлядь, білуга й осетер.