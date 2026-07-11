Рибалка виловив у Дністрі 50-кілограмового сома

Із рибиною зробили фото, а опісля відпустили її назад у водойму

У Чернівецькій області у Дністровському водосховищі рибалки виловили велетенського сома – під два метри і вагою понад 50 кг. Як інформує «Главком», про це повідомляє компанія Bereg.

Трофей вдалося здобути Максимові Мирутенку на тренуваннях перед Кубком України 2026 з лову хижої риби з човна.

Як жартує чоловік у соцмережах, сома охрестили Микитою. Із рибиною зробили фото, а опісля відпустили її назад у водойму.

Раніше на Дніпропетровщині, у місті Кам'янське, рибалка зловив гігантського сома вагою 41 кг. Водночас довжина риби сягає майже двох метрів – 180 см. Чоловік зловив його за допомогою одного з популярних пристосувань для риболовлі на сома. Цей метод базується на імітації звуку, який робить сом при ковтанні їжі з поверхні води. Тож, коли він чує цей звук, він рухається в його бік і ковтає будь-яку наживку.

Нагадаємо, обмеження рибного промислу під час війни сприяло збільшенню популяції осетрових видів у Дунаї. Це рідкісні червонокнижні види – севрюга, стерлядь, білуга й осетер.