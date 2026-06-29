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Науковець пояснив, як у Дунаї з’явилися осетри

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Науковець пояснив, як у Дунаї з’явилися осетри
До 2014 року морські біологи досліджували осетрів, що випадково потрапляли в рибальські сіті біля Кінбурзької коси та острова Джарилгач
фото надано ВІктором Демченком

Морський біолог: Після 2014 року через обмеження промислового вилову популяція осетрових відновилася, і молоді особини, які 10-12 років нагулювалися в Чорному морі, виросли і зараз почали мігрувати в Дунай

Обмеження рибного промислу під час війни сприяло збільшенню популяції осетрових видів у Дунаї. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів заступник директора Інституту морської біології НАН України, доктор біологічних наук Віктор Демченко.

Інституту морської біології, зокрема, дослідження чисельність і стан популяції осетрових видів риб. Це рідкісні червонокнижні види –  севрюга, стерлядь, білуга й осетер.

«У Дунаї є чотири типових види: три – мігруючі й один вид, який постійно там живе. Ми спостерігаємо за ними вже більш як п’ять років і можемо сказати, що чисельність цих видів риб і фактів появи в Дунаї дедалі збільшується. Справді, цьому сприяло обмеження рибного промислу під час війни», – констатував Демченко.

Він зауважив, що в акваторіях Чорного моря, де нагулювалися осетрові, щоб потім підніматися в Дунай на нерест, – зокрема, біля Кінбурзької коси, у Каркінітській затоці біля острова Джарилгач – присутність рибалок стала неможливою. Після 2014-го рибний промисел на цих територіях було частково обмежено, а від 2022 року він став і зовсім неможливим через окупацію. Оскільки промисловики не виходили в море, популяція осетрових дещо відновилася.

Біолог пояснив, що вилов осетрових заборонений, і ці види давно занесені до Червоної книги. Однак іноді риба випадково потрапляла в сітки. «Одні рибалки випускають осетрових, інші, на жаль, –  ні. Спокуса велика: одна доросла рибина, а особливо з ікрою (нагадаю, що це чорна ікра) – це прибуток приблизно в тисячу доларів. В останні роки я кілька разів на місяць зустрічаю повідомлення про те, що екологічна інспекція виявила браконьєрів», – зазначив науковець.

Отже, після 2014 року через обмеження промислового вилову популяція осетрових відновилася, і молоді особини, які 10-12 років нагулювалися в Чорному морі, виросли і зараз почали мігрувати в Дунай. Як роз’яснив Демченко, осетрові живуть у морі, а у віці 8-12 років мігрують у річку для розмноження. Якщо до великої війни в Дунаї науковцям траплялося за рік 10-15 особин, то зараз – 40-50.

Окрім того, від 2023 року і до сьогоднішнього дня зареєстровано вже п'ять знахідок дорослих осетрів, від 10 до 15 кг, у річці Дніпро. За словами біолога, існують дві версії їхньої появи. «Перша – це риба з осетрового заводу в селі Дніпрове неподалік Херсона, який був затоплений внаслідок підриву Каховської ГЕС. Друга версія – це можуть бути осетри природного походження, які нагулюються в Чорному морі і, потенційно, можуть шукати місця для нересту в Дніпрі», – сказав співрозмовник.

Він уточнив, що для розмноження осетрів потрібна прохолодна вода, кам’янистий субстрат на дні й невелика швидкість течії, 1-1,5 м/с. Такі умови можуть бути біля острова Хортиця. Раніше Каховська ГЕС відрізала можливості для нересту осетрових у районі Хортиці, а коли ця перепона зникла, осетрові під час паводку йдуть на свіжу воду і доходять уже до Запоріжжя. Однак, чи будуть вони нереститися – наразі науковцям складно стверджувати.

Нагадаємо, на Запоріжжі біля острова Хортиця вперше за 70 років помітили осетрів. Йдеться про дорослих особин вагою понад 10 кг. 

Раніше в Україні офіційно визнали зниклими два види осетрових риб – осетра атлантичного та шипа. Обидва більше не зустрічаються в українських річках. Зникнення загрожує й іншим представникам осетрових, які раніше були звичними у водоймах країни. Серед них – білуга, севрюга, стерлядь та осетер руський. 

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Теги: Дніпро рибальство Дунай риба

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