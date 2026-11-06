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На Кіровоградщині росіяни атакували транспортну інфраструктуру: є постраждала

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На Кіровоградщині росіяни атакували транспортну інфраструктуру: є постраждала
Наслідки російської атаки на Кіровоградщину
фото: ДСНС Кіровоградщини

Рятувальники працювали під постійною загрозою повторних обстрілів

Упродовж дня російські війська завдавали ударів по об’єктах транспортної інфраструктури на Кіровоградщині. На одному з підприємств постраждала працівниця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Унаслідок влучань ворожих БпЛА виникли пожежі на трьох локаціях у Кропивницькому та Новоукраїнському районах. Рятувальники працювали під постійною загрозою повторних обстрілів.

На Кіровоградщині росіяни атакували транспортну інфраструктуру: є постраждала фото 1
На Кіровоградщині росіяни атакували транспортну інфраструктуру: є постраждала фото 2
На Кіровоградщині росіяни атакували транспортну інфраструктуру: є постраждала фото 3
На Кіровоградщині росіяни атакували транспортну інфраструктуру: є постраждала фото 4

Зазначається, що наразі всі пожежі ліквідовані.

До слова, кількість загиблих унаслідок російського авіаудару по селищу Комишуваха Запорізької області 2 листопада зросла до 53 осіб. Пошуково-рятувальні роботи на місці трагедії тривають уже п'яту добу.

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Теги: ДСНС війна Кіровоградщина

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