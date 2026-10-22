На Хмельниччині з-під води з'явилася церква, яку затопили 45 років тому (фото)

Архівні матеріали показують, де розташовувалася церква Святого Івана Богослова до затоплення села Кривчани

Через обміління Дністра вперше за десятиліття стали видимими контури храму Святого Івана Богослова у колишньому селі Кривчани

На Хмельниччині через зниження рівня води у Дністрі та його притоці Жван з-під води з'явився кам'яний фундамент церкви Святого Івана Богослова. Храм стояв у селі Кривчани, яке затопили під час будівництва Дністровської ГЕС. Залишки споруди стали видимими вперше приблизно за 45 років, повідомляє «Главком».

Після обміління річки Жван на поверхні з'явилися контури фундаменту церкви Святого Івана Богослова фото: Ельдар Сарахман

Церква існувала на цьому місці протягом кількох століть, однак неодноразово перебудовувалася. У церковних документах храм у Кривчанах, які належали до парафії села Лисківці, згадується ще з 1725 року.

Остання будівля святині була дерев'яною та мала хрещатий план. Вона пережила 1930-ті роки, коли радянська влада масово знищувала релігійні споруди.

На місці колишнього храму збереглися кам'яні залишки фундаменту, який десятиліттями перебував під водою фото: Ельдар Сарахман

Орієнтовно у 1960–1970-х роках церкву закрили та переобладнали під склад. У такому стані вона простояла до підготовки села до затоплення.

Наприкінці 1970-х – на початку 1980-х років, під час будівництва Дністровської ГЕС, дерев'яну споруду розібрали. Кам'яний фундамент залишився на місці й опинився під водою.

Аерознімок показує розташування залишків старовинної церкви на березі обмілілої річки Жван фото: Ельдар Сарахман

Тепер через обміління річки контури колишньої святині знову можна побачити. Світлини залишків храму зробив фотограф Ельдар Сарахман.

Контури села Івана Богослова в селі Кривчани фото: Ельдар Сарахман

Обміління Дністра відкриває затоплені пам'ятки

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що через падіння рівня води у Дністрі оголилися археологічні пам'ятки затопленого села Кормань. Дослідники виявили залишки давніх жител, фрагменти кераміки різних історичних періодів, кістку мамонта та середньовічні предмети.

Також на Хмельниччині через обміління річки з-під води з'явився міст часів німецької окупації. Переправу через річку Ушицю затопили після спорудження Дністровської ГЕС. Раніше побачити її могли переважно аквалангісти.

Крім того, у вересні 2026 року «Главком» писав про критичне виснаження запасів Дністровського водосховища. Через тривале маловоддя водойма майже втратила можливість підтримувати необхідний стік Дністра нижче за течією.