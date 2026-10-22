Головна Новини
search button user button menu button

На Хмельниччині з-під води з'явилася церква, яку затопили 45 років тому (фото)

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
google social img telegram social img facebook social img
На Хмельниччині з-під води з'явилася церква, яку затопили 45 років тому (фото)
Архівні матеріали показують, де розташовувалася церква Святого Івана Богослова до затоплення села Кривчани
фото: Ельдар Сарахман

Через обміління Дністра вперше за десятиліття стали видимими контури храму Святого Івана Богослова у колишньому селі Кривчани

На Хмельниччині через зниження рівня води у Дністрі та його притоці Жван з-під води з'явився кам'яний фундамент церкви Святого Івана Богослова. Храм стояв у селі Кривчани, яке затопили під час будівництва Дністровської ГЕС. Залишки споруди стали видимими вперше приблизно за 45 років, повідомляє «Главком».

Після обміління річки Жван на поверхні з'явилися контури фундаменту церкви Святого Івана Богослова
Після обміління річки Жван на поверхні з'явилися контури фундаменту церкви Святого Івана Богослова
фото: Ельдар Сарахман

Церква існувала на цьому місці протягом кількох століть, однак неодноразово перебудовувалася. У церковних документах храм у Кривчанах, які належали до парафії села Лисківці, згадується ще з 1725 року.

Остання будівля святині була дерев'яною та мала хрещатий план. Вона пережила 1930-ті роки, коли радянська влада масово знищувала релігійні споруди.

На місці колишнього храму збереглися кам'яні залишки фундаменту, який десятиліттями перебував під водою
На місці колишнього храму збереглися кам'яні залишки фундаменту, який десятиліттями перебував під водою
фото: Ельдар Сарахман

Орієнтовно у 1960–1970-х роках церкву закрили та переобладнали під склад. У такому стані вона простояла до підготовки села до затоплення.

Наприкінці 1970-х – на початку 1980-х років, під час будівництва Дністровської ГЕС, дерев'яну споруду розібрали. Кам'яний фундамент залишився на місці й опинився під водою.

Аерознімок показує розташування залишків старовинної церкви на березі обмілілої річки Жван
Аерознімок показує розташування залишків старовинної церкви на березі обмілілої річки Жван
фото: Ельдар Сарахман

Тепер через обміління річки контури колишньої святині знову можна побачити. Світлини залишків храму зробив фотограф Ельдар Сарахман.

Контури села Івана Богослова в селі Кривчани
Контури села Івана Богослова в селі Кривчани
фото: Ельдар Сарахман

Обміління Дністра відкриває затоплені пам'ятки

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що через падіння рівня води у Дністрі оголилися археологічні пам'ятки затопленого села Кормань. Дослідники виявили залишки давніх жител, фрагменти кераміки різних історичних періодів, кістку мамонта та середньовічні предмети.

Також на Хмельниччині через обміління річки з-під води з'явився міст часів німецької окупації. Переправу через річку Ушицю затопили після спорудження Дністровської ГЕС. Раніше побачити її могли переважно аквалангісти.

Крім того, у вересні 2026 року «Главком» писав про критичне виснаження запасів Дністровського водосховища. Через тривале маловоддя водойма майже втратила можливість підтримувати необхідний стік Дністра нижче за течією.

Теги: фотограф водойма Радянська влада церква

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Крижанівський: У часи Київської Русі саме українці несли московитам культуру, знання
«Росію вивчили українські дячки, а не іноземці». Перший посол України в РФ зробив гучну заяву
22 вересня, 14:02
Російська атака забруднила струмок і озеро у Києві
Нафтову плівку виявлено на водоймах Києва після російського удару
23 вересня, 14:51
Свято-Покровський храм на Пріорці звели на початку ХХ століття
Балістичний удар по Києву: пошкоджено храм, збудований у 1906 році (фото)
24 вересня, 13:58
Церква постраждала внаслідок російської атаки на Київ
Окупанти пошкодили храм на Подолі, якому понад 180 років (фото)
28 вересня, 16:45
Крім храмів і криниць, село зберігає характерну буковинську забудову
Дослідники знайшли на Буковині село з унікальними криницями
27 вересня, 17:15
Підозри посилилися через те, що померла працювала в установі, яка спеціалізується на особливо небезпечних інфекціях
Чума в Росії: The Times звернув увагу на суперечливі заяви Москви
8 жовтня, 05:30
Українці несуть до храмів записки за здоров'я Роберта Бровді – командувача СБС
За Мадяра українці замовляють служіння у церквах (фотодоказ)
6 жовтня, 10:16
Яніна Алєєва на ганку біля комори
Жінка викупила маєток на Полтавщині, який забрали у родини 100 років тому
11 жовтня, 17:14
Режисерський пульт під час інтерв’ю митрополита Епіфанія для Радіо Свобода
Митрополит Епіфаній розповів, що сказав би при зустрічі російському патріарху Кирилу
17 жовтня, 15:14

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 жовтня 2026
105K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
90K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
62K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком

Новини

Росія почала бити по Україні новою ракетою «Філін». ГУР розкрив її характеристики
Сьогодні, 10:32
На Хмельниччині з-під води з'явилася церква, яку затопили 45 років тому (фото)
Сьогодні, 09:31
Яке релігійне свято відзначається 22 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Голова НБУ Андрій Пишний має подати у відставку – нардеп
Вчора, 17:54
Яке релігійне свято відзначається 21 жовтня 2026: традиції та молитва
20 жовтня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2026: традиції та молитва
19 жовтня, 22:00

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua