Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Одесит став чемпіоном світу з риболовного спорту

Іван Гавриляк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Одесит став чемпіоном світу з риболовного спорту
Ігор Пацера та Владислав Суздальцев
фото: Одеська міська рада

Національна збірна команда України посіла п’яте місце

З 4 по 7 вересня у Хорватії відбувся 24-й чемпіонат світу з коропової ловлі (carpfishing). Одесит Владислав Суздальцев виборов перше місце.

Збірну України представляли найкращі спортсмени за підсумками двох відбіркових етапів: чемпіонату та Кубка України 2024 року.

Національна збірна команда України посіла п’яте місце, але в особистому заліку Ігор Пацера та одесит Владислав Суздальцев вибороли перше місце, випередивши збірні Англії та Угорщини.

Під час змагань наші спортсмени зловили найбільшу рибу – вагою 14 кг 370 грамів. Їхній загальний здобуток також був найбільшим серед усіх команд.

Ігор Пацера та одесит Владислав Суздальцев
Ігор Пацера та одесит Владислав Суздальцев
фото: міськрада Одеси

Нагадаємо, у вересні риболовля має свої особливості. Це період, коли температура води починає знижуватися, а повітря стає більш прохолодним, що робить риболовлю ще комфортнішою.

Щоб риболовля була успішною і ви могли скористатися всіма перевагами цього місяця, «Главком» підготував детальний календар рибалки на вересень.

Читайте також:

Теги: рибальство Одеса чемпіонат світу

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Удар балістики по Одесі: влада повідомила, куди цілив ворог
Удар балістики по Одесі: влада повідомила, куди цілив ворог
14 серпня, 21:51
За даними рятувальників, загиблих та постраждалих немає
У центрі Одеси під час ракетного удару спалахнув будинок
15 серпня, 03:44
В Одесі чоловік погрожував пістолетом працівникам ТЦК під час перевірки документів
В Одесі чоловік погрожував пістолетом працівникам ТЦК під час перевірки документів
22 серпня, 14:45
«Укрзалізниця» наголошує, що квитки вже є у застосунку
«Укрзалізниця» запускає додаткові рейси з Києва до Одеси: графік
16 серпня, 08:19
Хлопчик сперся на москітну сітку і випав
В Одесі трирічна дитина випала з вікна п'ятиповерхівки
31 серпня, 21:43
Діючи на замовлення російського куратора, жінка збирала інформацію про місця розташування військових частин
В Одесі затримали інформаторку, яка здавала позиції ЗСУ
4 вересня, 18:48
Підозру отримали три людини, які переправили Дмитрука за кордон
Правоохоронці встановили, хто допоміг нардепу Дмитруку виїхати за кордон
2 вересня, 09:52
Президент Федерації велосипедного спорту Росії Єкімов поскаржився на дії Європейського союзу велосипедистів
Російських велогонщиків відсторонили від участі у чемпіонаті Європи
4 вересня, 12:59
Транспорт зупинився у районі Умані
На трасі Київ – Одеса утворився масштабний затор
8 вересня, 18:37

Новини

Одесит став чемпіоном світу з риболовного спорту
Одесит став чемпіоном світу з риболовного спорту
Обстріл Вилкового на Одещині: влада показала наслідки
Обстріл Вилкового на Одещині: влада показала наслідки
«Шахеди» пошкодили готельно-ресторанний комплекс на Одещині
«Шахеди» пошкодили готельно-ресторанний комплекс на Одещині
Одеський ТЦК звинуватив жінку у нападі на автівку
Одеський ТЦК звинуватив жінку у нападі на автівку
До Одеси прибув Посол Індії: стала відома мета візиту
До Одеси прибув Посол Індії: стала відома мета візиту
В Одесі затримали інформаторку, яка здавала позиції ЗСУ
В Одесі затримали інформаторку, яка здавала позиції ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 вересня: ситуація на фронті
31K
Міносвіти назвало найпопулярнішу спеціальність серед абітурієнтів-бюджетників
26K
«А навіщо туди їхати?». Туристи назвали найменш популярну столицю Європи
22K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
14K
Зеленська повідомила, чи вимикають світло в їхній з президентом оселі
9471
Зеленський пояснив, хто винний у відмові Монголії арештувати Путіна

Новини

Президентські дебати у США, вихід молодіжної збірної на Євро-2025: головне за ніч
Сьогодні, 07:17
Дощі, спека та мінлива хмарність: якою буде погода 11 вересня
Сьогодні, 05:39
Євросоюз за пів року імпортував металу із РФ на 1,5 млрд євро
7 вересня, 11:04
Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня
6 вересня, 05:00
Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
5 вересня, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00

Прес-релізи

25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
10 вересня, 15:02
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua