Одесит став чемпіоном світу з риболовного спорту

Національна збірна команда України посіла п’яте місце

З 4 по 7 вересня у Хорватії відбувся 24-й чемпіонат світу з коропової ловлі (carpfishing). Одесит Владислав Суздальцев виборов перше місце.

Збірну України представляли найкращі спортсмени за підсумками двох відбіркових етапів: чемпіонату та Кубка України 2024 року.

Національна збірна команда України посіла п’яте місце, але в особистому заліку Ігор Пацера та одесит Владислав Суздальцев вибороли перше місце, випередивши збірні Англії та Угорщини.

Під час змагань наші спортсмени зловили найбільшу рибу – вагою 14 кг 370 грамів. Їхній загальний здобуток також був найбільшим серед усіх команд.

Ігор Пацера та одесит Владислав Суздальцев фото: міськрада Одеси

Нагадаємо, у вересні риболовля має свої особливості. Це період, коли температура води починає знижуватися, а повітря стає більш прохолодним, що робить риболовлю ще комфортнішою.

Щоб риболовля була успішною і ви могли скористатися всіма перевагами цього місяця, «Главком» підготував детальний календар рибалки на вересень.