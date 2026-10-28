Переплата 2,1 млн грн за відеокамери: у Києві посадовцю оголошено підозру

Правоохоронці зауважують, що це вже не перший подібний епізод у діяльності фігуранта справи

Слідчі Оболонського управління поліції викрили черговий факт службової недбалості одного з керівників комунального підприємства «Інформатика». Через відсутність перевірки ринкових цін на обладнання для системи відеоспостереження столиці громада Києва зазнала мільйонних збитків. Про це повідомляє поліція Києва, інформує «Главком»

За даними слідства, КП «Інформатика» оголосило тендер на закупівлю обладнання для розвитку комплексної системи відеоспостереження столиці. У торговому конкурсі взяв участь лише один учасник, з яким у результаті уклали договір на суму понад 25,7 млн грн. За ці кошти, серед іншого, придбали 93 камери відеоспостереження для встановлення в різних куточках Києва.

Підозрюваний посадовець відповідав за контроль над ефективним використанням бюджетних коштів, однак не забезпечив належної перевірки ринкової вартості обладнання. Висновки судових експертиз підтвердили, що ціна куплених камер була суттєво завищена, а сума завданих збитків територіальній громаді перевищила 2,1 млн грн.

Правоохоронці зауважують, що це вже не перший подібний епізод у діяльності фігуранта: раніше йому вже повідомляли про підозру в службовій недбалості під час закупівлі обладнання за іншим договором.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Чиновнику загрожує до п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Раніше до суду було скеровано обвинувальний акт щодо одного з керівників комунального підприємства «Київпастранс», якого звинувачують у масштабній розтраті бюджетних коштів. Посадовець організував закупівлю залізничного обладнання за суттєво завищеними цінами, що завдало місту збитків на суму понад 1,1 млн грн. Слідство встановило, що у 2023 році службовець уклав договір із комерційною структурою на постачання елементів конструкцій для залізничних колій. Загальна вартість контракту, профінансованого з міського бюджету, становила близько 5 млн грн. Попри те, що ціна товару значно перевищувала ринкову, посадовець погодив та підписав документи для проведення оплати. Факт заподіяння збитків громаді підтвердила судова товарознавча експертиза.

Також Київська міська прокуратура завершила розслідування щодо директора одного з департаментів КМДА та експосадовиці, чия недбалість призвела до значних збитків під час закупівлі спецтранспорту. Перед судом постануть директор профільного департаменту та колишня уповноважена особа з публічних закупівель, їм інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Слідство встановило, що у 2022 році директор Департаменту не організував і не проконтролював процес визначення очікуваної вартості шести автомобілів Mitsubishi L200 та додаткового обладнання для рятувальників.