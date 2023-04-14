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Найскорботніший день: як провести Страсну п'ятницю і що не можна робити

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Найскорботніший день: як провести Страсну п'ятницю і що не можна робити
Саме в п'ятницю, згідно з Євангелієм, був розіп'ятий на хресті Ісус Христос
фото з вільних джерел

Страсна п'ятниця - передостанній день Страсного тижня, присвячений страті Ісуса Христа

У православних вірян добігає кінця Страсний тиждень – останній тиждень перед Великоднем, який присвячений кінцю життя Ісуса.

Передостанній день цього тижня називається Страсна п'ятниця або Велика п'ятниця. У 2023 році вона випадає на 14 квітня. Саме в п'ятницю, згідно з Євангелієм, був розіп'ятий на хресті Ісус Христос.

Історія Страсної п'ятниці  – як стратили Ісуса 

Страсна п'ятниця присвячена передсмертним стражданням Ісуса  – суду, страті, зняттю з хреста і похованню. Останні дні життя Христа називаються Страсті Христові.

Ісуса засудив до страти римський правитель Понтій Пілат на вимогу первосвящеників Юдеї. Спочатку Пілат не хотів стратити Ісуса і говорив, що не бачить його провини. Але народ вимагав покарання, і з третього разу вирок був винесений. 

Стратили Ісуса, згідно з Біблією, на горі Голгофі за Єрусалимом шляхом розп'яття на хресті. Разом з Христом по обидва боки від нього таким же способом стратили двох розбійників. Один з них насміхався над Ісусом, за що потрапив у пекло. Другий розкаявся у своїх гріхах, і Христос особисто помилував його. За євангельським вченням, Ісус своєю смертю на хресті спокутував всі гріхи людства.

Як відзначається Страсна п'ятниця

Страсна п'ятниця вважається найскорботнішим днем у році в християнстві. У храмах в цей день не проводять літургію, але читають дванадцять уривків з Євангелія, присвячених Страстям Христовим. О третій годині дня в центрі храму ставлять плащаницю, а під час вечірньої служби плащаницю обносять навколо храму.

Віруючі в Страсну п'ятницю не веселяться і не влаштовують свят, оскільки день є скорботним. Деякі віруючі в цей день зберігають суворий піст  – до 3 години дня взагалі нічого не їдять, а після їдять лише хліб і овочі. У Страсну п'ятницю можна принести додому з храму 12 свічок і дати їм догоріти дотла. Вважається, що це принесе благополуччя в будинок.

Що не можна робити в Страсну п'ятницю

У цей день діє багато суворих заборон:

  • Не можна їсти рибу, м'ясо, яйця і молочні продукти, оскільки ще триває Великий піст 2023.

  • Не можна займатися важкою фізичною працею, рукоділлям і прибиранням.

  • Заборонено користуватися сокирою і рубати дрова.

  • Під забороною в цей день веселощі, весілля, гучний сміх і вечірки, особливо в супроводі алкоголю.

Прямої заборони на роботу в городі і в саду на Страсну п'ятницю немає. У цей день можна садити і сіяти рослини, якщо така робота не буде відволікати людину від молитви.

Прикмети Страсної п'ятниці

У цей день існують такі прикмети погоди:

  • Якщо пішов дощ, то вся весна буде дощовою і з частими туманами.

  • Якщо на Страсну п'ятницю сонце жодного разу не показалося, то на городах буде багато бур'янів. 

  • Остання п'ятниця перед Великоднем сонячна і тепла - залишок весни таким же буде.

  • Гроза в цей день віщує хороший урожай зернових в цьому році.

Також в Страсну п'ятницю, за прикметами, дуже смачними і пишними виходять паски. Але пробувати їх в цей день не можна.

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Теги: традиції свято Великдень 2023

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