Головні церковні дати: календар на квітень 2023

16 квітня 2023 року віряни відзначатимуть Великдень

Квітень 2023 року – один з найбільш насичених місяців у церковному календарі цього року. Річ у тім, що у цьому місяці християни східного обряду, відзначатимуть Воскресіння Христове. Великодню передує велика кількість церковних свят.

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Найголовніші з них:

Благовіщення пресвятої Богородиці

Цей день присвячений благій вістці від архангела Гавриїла до Діви Марії про те, що вона непорочно зачне від Святого Духа та народить Ісуса Христа.

Благовіщення – це одне з дванадесяти церковних свят, його вважають третім за значенням після Великодня та Різдва Христового. Це свято щороку відзначається 7 квітня.

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Вербна неділя

Це шоста за рахунком неділя Великого посту, яка припадає за 7 днів до Воскресіння Христового. Тобто дата щороку варіюється залежно від дня, у який святкують Великдень. Страсний або Великий тиждень розпочинається Вербною неділею. Цього року дата цього свята припадає на 9 квітня.

Великдень

Найдавніше та головне християнське свято. У цей день віряни відзначають Воскресіння Христове. Дата щороку змінюється. Цього року Великдень святкують 16 квітня.

Радониця (або Проводи)

Це головний поминальний день року. Цього дня заведено згадувати усіх померлих родичів та знайомих, щоб розділити з ним радість Великодня.

Цей день також не має фіксованої дати: зазвичай відзначається у перший вівторок після Воскресіння Христового. Цього року Радоницю відзначатимуть 25 квітня.

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Інші важливі церковні дати:

2 квітня – Тиждень 5-й Великого посту;

8 квітня – Лазарєва субота;

10 квітня – Великий Понеділок;

11 квітня – Великий Вівторок;

12 квітня – Велика Середа;

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13 квітня – Великий Четвер. Таємна вечеря;

14 квітня – Велика П’ятниця. Розп’яття Христа;

15 квітня – Велика Субота. Останній день Великого посту;

17 квітня – Перший день після Великоднього тижня;

23 квітня – Останній день Великоднього тижня;

30 квітня – Тиждень 3-й після Великодня.

Нагадаємо, що раніше ПЦУ пояснила, чому почорніли хрести на Лаврі.