Нардеп-мільярдер Івахів став холостяком і платить космічні аліменти

Нардеп Івахів зобов’язався щомісячно платити $15 тис. аліментів, а після повноліття ця сума збільшиться до $20 тис.

Народний депутат Степан Івахів після розлучення з дружиною зобов'язався щомісячно платити $15 тис. аліментів, допоки його донька не досягне повноліття. Зокрема, після її повноліття сума аліментів зросте до $20 тис. протягом наступних п'яти років. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Розлучення по-депутатськи. Як політики під час війни ділять дітей та майно».

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Степан Івахів та його дружина Світланою прожили 30 років у шлюбі. За цей час у них народилося троє дітей. У вересні 2022 року жінка нардепа ініціювала процес розлучення. У суді вона заявила, що їхнє подружнє життя припинилося давно, адже ще у 2021 році Світлана уклала з чоловіком договір про поділ майна.

За словами нардепа, рішення про розірвання шлюбу, прийнято остаточно і змінювати його ніхто не має намірів. Сама ж Світлана додала, що у цій ситуації неможливе примирення.

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На судове засідання Степан Івахів не з’явився. Водночас направив клопотання про розгляд справи без його участі, проти задоволення позову дружини не заперечував. На початку листопада минулого року суд розірвав шлюбні пута політика.

Проте цим судова епопея сімейства Івахівів не закінчилася. Ексдружина знову пішла до суду, вимагаючи аліменти із заможного ексчоловіка на користь неповнолітньої доньки. Колишнє подружжя уклало мирову угоду, яку і затвердив суд. У документі прописано, що Степан Івахів повинен бачитися з донькою не менше 14 днів на місяць або не менше 180 днів на рік. За погодженням із позивачкою їхня донька також певний час може проживати з батьком.

Крім цього, Степан Івахів зобов’язався щомісячно платити $15 тис. аліментів. Це триватиме до того часу, поки донька не досягне повноліття. Коли ж донька Івахівів стане дорослою, одразу набирають чинності нові умови мирової угоди. Протягом наступних п’яти років нардеп повинен щомісячно перераховувати $20 тис. матеріальної допомоги на банківський рахунок доньки.

Попри великі фінансові затрати на аліменти нардеп погодився надавати додаткові гроші, якщо для цього виникне потреба у його доньки.