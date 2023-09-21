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«Танковий прорив»: що задумали Німеччина та Франція

Ірина Озтурк
glavcom.ua
«Танковий прорив»: що задумали Німеччина та Франція
Міністри оборони Франції Себастьян Лекорню та Німеччини Борис Пісторіус домовились про спільний проект
фото: AFP

Німеччина та Франція ініціюють створення ударної системи наступного покоління

Франція та Німеччина працюють над ідеєю танка наступного покоління в рамках проекту «Основна наземна бойова система» (Main Ground Combat System, MGCS), заявили міністри оборони Франції Себастьян Лекорню та Німеччини Борис Пісторіус газеті Le Monde у спільному інтерв'ю.

Окремий проект німецьких, іспанських та італійських оборонних компаній із розробки іншого новітнього бойового танка є галузевою ініціативою, а не альтернативою MGCS, пояснив голова німецького військового відомства.

Франція та Німеччина регулярно зустрічаються і повні рішучості продовжити спільний проект щодо створення однієї з найсучасніших бронетанкових систем у світі, зазначив міністр оборони ФРН.

Лекорню та Пісторіус зустрінуться сьогодні, 21 вересня, на авіабазі Еврі на захід від Парижа, і голова міноборони Франції заявив, що міністри перевірять оперативні вимоги, які пред'являються збройними силами двох країн.

Проект MGCS виходить за рамки заміни Leopard 2 і Leclerc – основних бойових танків на озброєнні Німеччини та Франції. Він  полягає у створенні ударної системи наступного покоління, яка є «великим технологічним проривом» і може перебувати на озброєнні протягом наступних 30-50 років.

Проект MGCS передбачає створення основного бойового танка із технологіями штучного інтелекту. Розробку очолює KNDS, спільне підприємство Krauss-Maffei Wegmann та Nexter, за участю корпорації Rheinmetall.

Уряди Франції та Німеччини будуть визначати темп реалізації проекту MGCS і тісно працювати з оборонними компаніями, що беруть участь, повідомив Пісторіус Le Monde. Ідея полягає в тому, щоб MGCS став відкритим проектом, до якого могли б приєднатися інші країни ЄС, розповів німецький міністр.

Лекорню в свою чергу вказав, що військовий бюджет Франції на 2024-2030 роки включає майже 500 мільйонів євро на проект MGCS. Франція оновлює частину свого парку танків Leclerc, щоб продовжити термін їхньої служби після 2040 року, інформував він.

Нагадаємо, німецький збройовий концерк Rheinmetall до кінця року відправить в Україну безпілотну систему Luna New Generation. Про це повідомляє Reuters.

За інформацією джерел у німецькій компанії, «пакет безпілотників» складається з наземної станції управління з декількома дронами, стартовою катапультою та військовими вантажівками.

Як зазначається, систему безпілотників можна використовувати в розвідувальних цілях, забезпечувати мережу LTE та перехоплювати або глушити комунікації.

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Теги: Німеччина міністр депутат бюджет Міноборони гроші Франція танки

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