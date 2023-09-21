Катування чоловіка у Самборі: суд обрав запобіжний захід військовослужбовцям

Військовослужбовці, які знущалися з чоловіка, перебуватимуть під цілодобовим домашнім арештом тривалістю два місяці

Суд призначив офіцеру та солдату Самбірського військкомату цілодобовий домашній арешт

У Личаківському районному суді міста Львова обрали міри запобіжного заходу для заступника начальника одного з відділів Самбірського районного ТЦК та військовослужбовця-водія. Їм призначили цілодобовий домашній арешт.

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Військовослужбовці перебуватимуть під цілодобовим домашнім арештом тривалістю два місяці, без електронного браслета.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань розпочали розслідування інциденту в одному з військкоматів на Львівщині.

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Згодом ДБР затримало двох працівників Самбірського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які причетні до побиття чоловіка та незаконного утримання його у військкоматі.

До слова, обом військовослужбовцям повідомили про підозру у катуванні та незаконному позбавленні волі.