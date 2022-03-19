На Запоріжжі військові знищили вертоліт Ка-52 та майже 60 окупантів
Військовослужбовці завдали прицільних ударів по колоні броньованої техніки та автомобілях забезпечення окупаційних військ
На Запорізькому напрямку військовослужбовці Збройних Сил України завдали втрат російським окупантам як у повітрі, так і на землі. Про це повідомляється на сторінці Командування південного угруповання військ у Facebook.
«Військовослужбовці однієї з бригад завдали прицільних ударів по колоні броньованої техніки та автомобілях забезпечення окупаційних військ.
А десантники провели успішну операцію зі звільнення одного з населених пунктів в районі Гуляйполя», – йдеться в повідомленні.
Наголошується, що зенітний підрозділ відзвітував про знищення вертольоту Ка-52 та нанесення пошкодження ще одному вертольоту-«алігатору».
За сьогодні 19 березня були знищені: близько 60 російських окупантів, 1 вертоліт Ка-52 (+1 пошкоджено), 1 танк та 1 БТР.
Нагадаємо, під Києвом ППО збила ще один ворожий бойовий вертоліт. Вертоліт К-52 збито у Бучанському районі.
Сьогодні зранку стало відомо, що Запоріжжя запроваджує суцільну комендантську годину на дві доби.
Додамо, що на Луганщині військові «Стінгером» знищили ворожу ракету «Точка-У».
Також відомо, що росіяни відступають від Миколаєва. Однак вони продовжують хаотично обстрілювати місто.
Крім того, 19 березня рашисти знову заблокували гуманітарний вантаж для жителів Херсонщини.