На Запоріжжі військові знищили вертоліт Ка-52 та майже 60 окупантів

Ще один вертоліт рашистів більше не злетить

Військовослужбовці завдали прицільних ударів по колоні броньованої техніки та автомобілях забезпечення окупаційних військ

На Запорізькому напрямку військовослужбовці Збройних Сил України завдали втрат російським окупантам як у повітрі, так і на землі. Про це повідомляється на сторінці Командування південного угруповання військ у Facebook.

«Військовослужбовці однієї з бригад завдали прицільних ударів по колоні броньованої техніки та автомобілях забезпечення окупаційних військ.

А десантники провели успішну операцію зі звільнення одного з населених пунктів в районі Гуляйполя», – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що зенітний підрозділ відзвітував про знищення вертольоту Ка-52 та нанесення пошкодження ще одному вертольоту-«алігатору».

За сьогодні 19 березня були знищені: близько 60 російських окупантів, 1 вертоліт Ка-52 (+1 пошкоджено), 1 танк та 1 БТР.

Нагадаємо, під Києвом ППО збила ще один ворожий бойовий вертоліт. Вертоліт К-52 збито у Бучанському районі.

Сьогодні зранку стало відомо, що Запоріжжя запроваджує суцільну комендантську годину на дві доби.

Додамо, що на Луганщині військові «Стінгером» знищили ворожу ракету «Точка-У».

Також відомо, що росіяни відступають від Миколаєва. Однак вони продовжують хаотично обстрілювати місто.

Крім того, 19 березня рашисти знову заблокували гуманітарний вантаж для жителів Херсонщини.