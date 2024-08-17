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Ухилянти намагалися сховатися від прикордонників у соняхах: кумедне відео

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Ухилянти намагалися сховатися від прикордонників у соняхах: кумедне відео
Прикордонники знайшли ухилянтів у соняхах
фото: скріншот із відео

Маршрут чоловікам підказали в анонімному телеграм-каналі

Соняховим полем до Молдови намагалися прокрастися троє порушників. Про це інформує Державна прикордонна служба.

Маршрут чоловікам підказали в анонімному телеграм-каналі. За це вони мали сплатити по тисячі доларів одразу й ще по $6,5 тисяч у разі, якщо маршрут виявиться успішним. Проте, сховатися від прикордонного наряду одеситам не вдалося. На них склали адмінпротоколи.

Раніше львівські прикордонники викрили у пунктах пропуску «Шегині» та «Львів» два псевдоподружжя. Обидва чоловіки родом з Черкащини одружилися з жінками з інвалідністю, щоб легально виїхати за кордон

Як повідомлялося, щоденно щонайменше 200 чоловіків призовного віку здійснюють спробу залишити країну.

Також для незаконного перетину кордону втікачі почали збирати групи з 40 і більше людей. Речник ДПСУ відзначив, що спроби незаконного перетину кордону фіксуються і на пунктах пропуску. Але більшість таких спроб фіксуються все ж в «зеленій зоні» кордону, тобто поза офіційними пунктами пропуску.

До слова, біля кордону в Одеській області затримано рекордну групу з 47 ухилянтів, які намагались незаконно втекти за кордон.

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Теги: прикордонники Львів кордон ухилянти

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