Плацдарм в Курській області. Цілеспрямований удар чи відволікаючий маневр?

Судячі зі всього, командування ЗСУ вирішило не чекати поки ворог почне трощити населені пункти на Сумщині, зайшовши в Курську область щоб зробити там «буферну зону»

Думки про Суджу. Субъективне

Як і багато хто ці дні, я пробував зрозуміти сенс стратегії формування плацдарму в Курській області. Щось почало формуватися в голові. Почали зʼявлятися відповіді.

1

Чому саме Курська область?

Нещодавно ворог планував наступ на Харьків-Суми. ЗСУ формували резерв для відбиття наступу з того напрямку. Але потім ворог захлинувся в Харківській області і вже не розвивав наступ на Сумщині, бо перекидав підрозділи з Сумщини на Харьківський напрямок. Але план наступу з цього напрямку є досі, просто РФ перенесла наступ на час, коли вона доорганізує угруповання на тому напрямку.

Судячі зі всього, командування ЗСУ вирішило не чекати поки ворог почне трощити населені пункти на Сумщині, зайшовши в Курську область щоб зробити там «буферну зону». Це дасть час нам на нашій землі, поки ворог буде знищувати авіацією Курську область.

Відповідь: Якщо ти розумієш що на цьому напрямку буде війна, то бий першим поки ворог не чекає та захоплюй ініціативу.

2

Чому ми так глибоко закріплюємось?

В Курській області є декілька важливих інфраструктурних обʼєктів, які треба контролювати, що вже зроблено.

Крім того йде робота по мінуванню шляхів, по яких ворог може підтягнути сили та засоби.

Це ускладнює розгортання колон у бойові порядки, бо це не Донецький напрямок, тут організованого плацдарму немає, щоб його зробити – треба витрачати час, засоби та живу силу. Як авіацією та артилерією вибивати ЗСУ з інфраструктурних обʼєктів, які дуже потрібні РФ і які при повному знищенні в реальності сьогодення неможливо відновити – ну хз.

3

Але ж нам потрібні сили на Покровському напрямку.

Так, потрібні, але спочатку треба нівелювати різницю в живій силі. На Покровському напрямку пігдогі вже кидають резервні бригади в наступ, в них там ініціатива. Краще заставити ці резерви перекинути на напрям, де вони не мають переваги, ніж битись з ворогом в тому місті де їм комфортно та по їх правилам, бо тут важливих для РФ обʼєктів немає, все розвалюється авіацією та ракетами. Якщо зможуть відтягнути туди резерви і цим дадуть нам тут час – це буде дуже здорово.

4

Але ж вони колись нас вибʼють з тієї території?

Так. Але при цьому розвалять купу своїх населених пунктів, втратять декілька інфраструктурних обʼєктів, та втратять ініціативу на Харьковському напрямку. Крім того після цього їм придеться все ж організувати охорону кордону, бо зараз вони знімають всі підрозділи та кидають на Донецьку область, бо знають що ми не перейдемо кордон. Розвалений район змусить їх виділяти частину ресурсів на охорону кордонів, щоб не допустити повторення, а це непросте завдання з урахуванням того що в них людей не вистачає.

5

Але ж тут відомі блогери кажуть що це все не потрібно, і таким чином влада просто відволікає простий нарід від подій на Покровському напрямку?

Ну, що поробиш. Фейсбук – це не про факти, це про торговлю емоціями. Те що деякі люди опустились до того, що майже цитують Герасимова, при оцінці цієї операції – каже про їх моральний стан багато. Але такі блогери свідомо спрощують ситуацію, тому що вважають своїх підписників за бидло. Такі військові операції мають дуже ретельне планування. Бійці які туди пішли, мали конкретні задачі, командування розуміло які кроки треба зробити, чого вони повинні досягнути, скільки набрати для обміну пігдогів, в який час які обʼєкти повинні бути заміновані, а які знищенні. Ніхто з цих командирів не отримав задачу «Ну, зайдіть, похіпішуйте, головне щоб увага наріду з Покровського напрямку на цьому зусередилась».

Два дні операція йде, судячі по території та втрачених РФ засобів (там по авіації вже три вертольоти та один дітак, як я чув), поки все виглядає непогано.

Може бути в майбутньому що завгодно, це війна. Але давайте всі разом будемо підтримувати хлопців там, єдине що їм від нас треба – це підтримка. Давайте усі на ній і зосередимось.