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Розмитнення авто з ЄС у 2024 році: що потрібно знати

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Розмитнення авто з ЄС у 2024 році: що потрібно знати
При митному оформленні автомобіля обов'язково потрібно подати попередню митну декларацію до митного органу
фото з відкритих джерел

Акцизний податок розраховується індивідуально залежно від типу та об'єму двигуна

Якщо ви плануєте розмитнити автомобіль з Європейського Союзу у 2024 році, важливо розуміти, як формується вартість цього процесу. Мито залишається на рівні 10% від заявленої вартості авто (0% для електромобілів), а ПДВ – 20% від суми вартості, мита та акцизу. Про це повідомляє Державна митна служба.

Акцизний податок – це ключовий елемент, який розраховується індивідуально для кожного авто залежно від типу та об'єму двигуна. Для бензинових двигунів до 3000 см³ ставка становить 50 євро, а понад 3000 см³ – 100 євро. Для дизельних двигунів до 3500 см³ ставка 75 євро, а понад 3500 см³ – 150 євро.

Формула розрахунку акцизу включає ставку, об'єм двигуна в кубічних сантиметрах, поділений на 1000, та кількість повних років автомобіля. Наприклад, для 10-річного дизельного авто з об'ємом двигуна 1968 см³ акциз складе 1476 євро.

Пам'ятайте, що це лише акциз, і до нього додаються мито та ПДВ. Тому, щоб точно розрахувати вартість розмитнення вашого авто, зверніться до Державної митної служби або скористайтеся онлайн-калькуляторами.

Нагадаємо, раніше Міністерство цифрової трансформації України  повідомило, що найближчим часом у застосунку «Дія» з'являться вісім нових послуг. Серед них – розмитнення авто, онлайн-шлюб, кабінет пацієнта та інші.  

Раніше уряд України значно прискорив процедуру реєстрації шлюбу для українців: тепер замість довготривалого заповнення паперових заяв та походів до ДРАЦСу, українці можуть подати відповідну заявку через «Дію».

Теги: акциз автомобіль

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