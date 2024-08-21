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Туристи з Індії заполонять світ: видання Economist пояснило, що відбувається

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Туристи з Індії заполонять світ: видання Economist пояснило, що відбувається
Індійські мандрівники активно мандрують Європою, зокрема і у Британії
фото із відкритих джерел

У 2025 році витрати індийців за кордоном можуть досягти $ 45 млрд 

Розвиток добробуту середнього класу та відносно бюджетні авіарейси стають поштовхом для мешканців Індії більше мандрувати і залишати велику кількість грошей у туристичних мандрівках. Про це пише The Economist.

«Економічне зростання Індії вивело мільйони людей з бідності і надало країні більшої геополітичної ваги. Міжнародні виїзди з Індії збільшились більш ніж удвічі. Очікується, що у 2025 році витрати індійців за кордоном сягнуть $45 млрд. Це зумовлено поєднанням демографії та економіки – дуже скоро до категорії мандрівників потрапить п'ята частина населення країни. Індійці прагнуть побачити світ, але звертають більше уваги не на Європу, а на країни Близького Сходу та Південно-Східної Азії», – пишуть журналісти видання.  

Індія – п'ята економіка світу. За чисельністю населення країна перегнала Китай, зараз у ній проживає понад 1,4 млрд людей. Разом із розміром населення та зростанням доходів зростає і виїзний туризм. В Азії Індія продемонструвала найшвидші темпи відновлення потоку туристів за кордон після пандемії.

У 2019 році індійці здійснили майже 30 млн турів за кордон. У 2021 році було 8,5 млн поїздок, а в 2022 – вже 21 млн. Очікується, що до 2030 року цей показник досягне 50 млн. Згідно з дослідженням сервісу бронювання Booking.com і консалтингового агентства McKinsey, 70% індійських туристів, що виїжджають за кордон, сусідні країни. На подорож вони готові витрачати до $7 тис.

Бум індійського туризму пояснюється швидким зростанням середнього класу. У 2020 році лише 37 млн ​​індійських домогосподарств мали річний дохід на рівні $10-35 тис., зараз йдеться про 45 млн, а до 2030 року їх кількість має зрости до 177 млн. При цьому зросте і кількість тих, хто має доходи понад $35 тис. на рік, – з 2 млн у 2020 році до 13 млн до 2030 року, тобто у шість разів.

Якщо додати до цього той факт, що середній вік мешканців Індії 28 років, не дивно, що Всесвітня туристична організація ООН (UNWTO) називає країну одним із трьох виїзних ринків світу, що найшвидше зростають. Вважається, що сумарні витрати на закордонні подорожі зростуть у індійських туристів до 2030 року до $410 млрд. До пандемії у 2019 році цей показник дорівнював $150 млрд.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідає Україну. Цю інформацію підтвердило міністерство закордонних справ Індії. 

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що під час свого візиту до Києва у п'ятницю, 23 серпня, планує обговорити можливість мирного врегулювання війни між РФ та Україною.

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Теги: економіка міністр туризм Індія кордон населення подорож

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