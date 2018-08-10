Найпопулярніші імена першого півріччя 2018-го: дані Мін’юсту



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Фото: postfactum.ks.ua

Крім традиційних імен, батьки обирали й екзотичні. Наприклад, дівчат називали Медеєю, Прінцесою й Італією, а хлопців - Еліотом-Леопольдом, Бомондом, Гамлетом

Найпопулярнішими іменами, якими українці називали своїх новонароджених дітей у першому півріччі 2018 року, стали Софія, Анастасія, Анна, Артем, Олександр та Максим. Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції.

«В першому півріччі цього року дівчатка найчастіше отримували імена (в порядку зменшення частоти використання) Софія, Анастасія, Анна, Вікторія, Марія, Вероніка, Злата, Поліна, Єва, Мілана та Соломія. Хлопчики — Олександр, Артем, Максим, Богдан, Дмитро, Матвій, Владислав, Назар, Давид, Ілля, Андрій, Тимофій», - розповіла заступник Міністра юстиції з питань державної реєстрації Олена Сукманова.

У рейтингу найпопулярніших імен у столиці - Софія, Марія, Злата, Мілана, Артем, Максим, Дмитро та Олександр.

Крім традиційних імен, українці вибирають своїм дітям і незвичні. Серед таких жіночих: Ігоріна, Златаслава, Вівіана, Версавія, Дейлін, Медея, Каталея, Она, Мілаша, Апполінарія, Капітоліна, Хумора, Патриція, Забава, Прінцеса, Стасинія, Весна, Шамама, Італія, Андромеда, Ясновєда. Серед чоловічих: Златозар, Натаніель, Юнатан, Яровіт, Бертран, Вінцеслав, Еліот-Леопольд, Бомонд, Миролюб, Ольгерд, Пересвіт, Метью, Рожден, Гамлет, Ратібор.

Серед найнезвичніших імен у Києві — Златояра, Касандра, Ляля, Мелоді, Лукерія, Грета, Кармен, Азарій, Марсель, Сварг, Кипріан, Закарія, Самійло, Соломон, Радомір, Кипріан, Оскар, Фараон, Михва.

У Мін’юсті також нагадали, що у 472 медичних закладах по всій Україні діє послуга з видачі свідоцтва про народження дитини безпосередньо у пологовому будинку. «Від початку цього проекту у січні 2016 року в пологових будинках вже видано близько 334 тисяч свідоцтв про народження дитини», - наголосила заступник міністра юстиції.