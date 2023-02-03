НАЗК оголосило корпорацію Procter&Gamble спонсором війни

Компанія сплачує податки в російський держбюджет і сприяє мобілізаційним заходам в РФ

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло американську корпорацію Procter&Gamble (P&G) у список міжнародних спонсорів війни. Про це пише офіційний сайт агентства.

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«Підставою стало те, що, працюючи в РФ, компанія сплачує податки в російський держбюджет і сприяє мобілізаційним заходам, – інформацію про це НАЗК надала Рада економічної безпеки України», – йдеться у повідомленні.

У березні 2022 року P&G заявила про скорочення асортименту на російському ринку та пообіцяла залишити у ньому лише товари для здоров’я та гігієни. А у серпні з’явилася інформація, що компанія більше не вкладає кошти в розвиток бізнесу на території РФ. Попри це, бізнес P&G досі діє та розвивається у Росії. Зокрема, на території РФ продовжують працювати комбінат побутової хімії, що є найбільшим у світі виробником мийних засобів для P&G, та завод з виготовлення лез та станків для гоління Gillette. У такий спосіб компанія продовжує заробляти на ринку РФ та робити внесок у держбюджет країни-агресора. Лише за 2021 компанія сплатила близько $5,2 млн у вигляді податкових надходжень та інших виплат. Також компанія дає робочі місця для близько 2,5 тис. росіян.

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У НАЗК вважають, що P&G сприяє мобілізації в РФ, адже згідно з новим тамтешнім законодавством, корпорації мають брати участь у мобілізаційних заходах, сприяти призову співробітників до армії та фінансувати їхнє військове спорядження.

«На жаль, через низький моральний поріг сотні іноземних компаній залишаються працювати на російському ринку, тим самим фінансуючи армію та воєнно-промисловий комплекс держави-агресора. Вся інформація про їх діяльність передається міжнародній компанії LSEG і вноситься до бази даних World-Check, аби захистити міжнародну фінансову індустрію від спонсорів російської війни», – зазначив Голова НАЗК Олександр Новіков.

Нагадаємо, що корпорації Procter&Gamble належать такі дочірні підприємства та бренди, як Gillette, Fairy, Tide, Ariel, Lenor, Mr. Proper, Pampers, Always, Head & Shoulders, Pantene, Old Spice, Hugo Boss, Max Factor та інші.