27 листопада в Україні, крім півночі та північного сходу, очікується сніг, на дорогах ожеледиця, на Прикарпатті значний сніг

У п'ятницю, 27 листопада, в Україні хмарно з проясненнями: по більшій частині країни, крім півночі та північного сходу, пройде помірний сніг і мокрий сніг, на Закарпатті та півдні з дощем, на дорогах ожеледиця. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

27 листопада погоду в Україні формуватимуть два погодоутворюючі процеси. У більшості областей тиск продовжуватиме стрімко зростати, і формуватиметься поле високого тиску від потужного антициклону з центром над півднем Скандинавії. У його передній частині з північними та північно-східними потоками надходитиме холодне повітря. Водночас з півдня на погоду впливатиме атмосферний фронт, пов'язаний із циклонічністю над Італією, та дещо тепліше вологе повітря.

Хмарно з проясненнями. В Україні, крім північної та північно-східної частин, помірний сніг, мокрий сніг, на Закарпатті й півдні країни з дощем, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця, на Прикарпатті значний сніг. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура вночі 1–6° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла; на Закарпатті та півдні країни впродовж доби 2–8° тепла.

Погода у Києві

У п'ятницю, 27 листопада, у Києві хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура по Київській області вночі 1–6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі 1–3° морозу, вдень близько 0°.

Нагадаємо, 26 листопада в Україні було переважно без опадів, вночі морозило до 7°, а на заході вдень випав мокрий сніг. Тепер з півдня надходить атмосферний фронт, який приносить сніг, мокрий сніг і ожеледицю. Детальніше про погоду на найближчі дні – у прогнозі на 23–29 листопада 2026 року.