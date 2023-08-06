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Дипломати після закордонних відряджень не повертаються в Україну: ЗМІ назвали разючі цифри

Надія Карбунар
glavcom.ua
Дипломати після закордонних відряджень не повертаються в Україну: ЗМІ назвали разючі цифри
Дипломати після закордонного відрядження не поспішають додому через низьку платню та проблеми з працевлаштуванням
фото з відкритих джерел

Коли не повертаються дипломати, які мають на передовій відстоювати інтереси своєї країни, це означає, що вони не вірять у майбутнє цієї країни

Із 2022 року з посольств в Україну не повертаються 40–60% співробітників дипустанов. Але дійсність може бути значно гіршою. Наприклад, торік із США мали повернутися людей із двадцять, а приїхав лише один. Є посольства, звідки не повернувся жоден дипломат. Про це йдеться у статті Володимира Кравченка для «Дзеркала тижня».

Як стверджує автор, серед причин, чому дипломати після закордонного відрядження не поспішають додому – низька платня та проблеми з працевлаштуванням в Україні.

«Неповерненцями» стають молоді й старші, треті секретарі й радники-посланники. Одні не повертаються через уже влаштовану родину, налагоджене життя за кордоном. Інші – через страх перед мобілізацією. Треті – побоюючись, що після приїзду в Україну вони не зможуть виїхати за межі країни, щоб провідати свої родини, які виїхали подалі від війни. Четверті – передбачають багатомісячне очікування із працевлаштуванням у центральному апараті МЗС. П'яті – не хочуть бути частиною системи, яку в ОП шпиняють і не поважають», – ідеться у статті.

Рішення великої кількості кваліфікованих фахівців не повертатися в Україну – це катастрофа, що демонструє неспроможність держави та її дипслужби, вважає автор.

«Коли не повертаються дипломати, які завжди мають на передовій відстоювати інтереси своєї країни, це означає, що вони не вірять у майбутнє цієї країни. І це індикатор як для українського суспільства, так і для іноземних інвесторів. Така ситуація ніяк не сприяє реалізації мети, про яку на нараді послів говорив президент, – повернути українців додому. Як дипломати можуть сприяти поверненню в Україну мільйонів українців, які тікали від війни в США, Німеччину, Польщу, Чехію, якщо самі дипломати не хочуть повертатися?», – сказано у публікації.

Раніше повідомлялося, що рівень «неповерненців» на Батьківщину серед наших дипломатів за кордоном набагато перевищив показники СРСР, КНДР та республіки Куба.

Також керівник Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко, якого журналісти також називають радником міністра внутрішніх справ України, збурив мережу своїм дописом у Facebook. Він заявив, що після завершення війни слід продовжити заборону на виїзд чоловіків за кордон щонайменше на три роки.

Міністерство внутрішніх справ відреагувало на заяву.

Нагадаємо, що раніше військова адвокатка пояснила тонкий нюанс, як не стати ухилянтом під час війни. Якщо у військовозобов’язаних чоловіків є підстава для відстрочки від служби, то не треба чекати, поти прийде повістка, а потрібно самостійно піти у військкомат та подати відповідну заяву.

До слова, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко анонсував посилення санкцій для втікачів, зокрема щодо покарання військовозобов’язаних, які незаконно виїхали з України під час війни. Він зазначив, що підготовка санкційного законопроєкту пов’язана із «запитом людей на справедливість, у тому числі і щодо тих, хто незаконно виїхав з держави та ухиляється від мобілізації».

Читайте також: Чи можуть чоловіки виїжджати за кордон під час війни? У соцмережах вирує скандал
Теги: катастрофа президент міністр скандал кордон Ігор Клименко Вадим Денисенко повістка

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