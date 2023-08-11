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Ще одна категорія громадян отримала дозвіл на виїзд за кордон

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ще одна категорія громадян отримала дозвіл на виїзд за кордон
Перетинати кордон зможуть особи, чиї рідні загинули або пропали безвісти під час участі в АТО
фото: «Слово і діло»

Уряд зняв обмеження права на перетинання державного кордону деяких військовозобов'язаних

Військовозобов’язані громадяни, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції (АТО), зможуть перетинати державний кордон України під час дії воєнного стану. Про це повідомив урядовий портал.

Відповідні зміни до правил перетинання державного кордону громадянами України внесено на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів.

Мета нововведення – уникнути несправедливого обмеження прав членів сімей осіб, які загинули (зникли безвісти) під час безпосередньої участі в АТО (з початку збройної агресії у 2014 році і до 30 квітня 2018 року).

«Уряд зняв обмеження права на перетинання державного кордону в період дії воєнного стану особами, чиї рідні загинули або пропали безвісти під час участі в АТО. Військова агресія РФ проти України розпочалася у 2014 році та була відновлена 24 лютого 2022 року масованим вторгненням. Тому маємо уникнути несправедливого розділення як самих українських оборонців – учасників військових і спеціальних заходів, так і прав членів родин полеглих воїнів», – розповіла міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна. 

Нагадаємо, що за інформацією Мінекономіки, від початку війни за кордон виїхало 6,2 млн українців. Громадянська мережа «Опора» наводить цифру – понад 8 млн співгромадян за межами України. У розмові з «Главкомом» нардеп Федір Веніславський пригадав, як на початку вторгнення РФ, група нардепів, куди входив і він, розробила радикальний законопроєкт.

Раніше повідомлялося, що Україні потрібно, щоб жінки, які виїхали через повномасштабне вторгнення Росії, повернулися додому. Якщо понад шість мільйонів українських біженців не повернуться, то частина збитку від війни буде незворотною.

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Теги: Кабмін воєнний стан кордон

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