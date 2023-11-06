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Чи можуть співробітники ТЦК заходити на приватну територію? Роз'яснення

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Чи можуть співробітники ТЦК заходити на приватну територію? Роз'яснення
Відмова від підпису у повістці не звільняє від зобов'язань та можливих наслідків
фото з відкритих джерел

Військкоми повинні діяти виключно за законами України і з наданням всіх необхідних документів

Мобілізація чоловіків в Україні триває і в деяких випадках співробітники територіальних центрів комплектування (ТЦК) заходять на приватну територію для вручення повістки. Про це, чи законно це, розповіла адвокатка Катерина Аніщенко в коментарі Рбк.

За її словами, українське законодавство дозволяє військкомам вручати повістку особі безпосередньо у місці її проживання.

«Це означає, що представники військового комісаріату та поліції можуть мати законне право зайти на територію подвір'я чи в квартиру для вручення повістки», – зазначила правозахисниця.

Аніщенко додала, що проникнення до житла співробітником ТЦК можливе лише в рамках встановлених законодавством процедур для вручення повістки. Це має бути виконано з дотриманням прав і свобод громадян та відповідно до законів України.

«Працівники військового комісаріату можуть відвідати житло людини з метою вручення повістки або здійснення інших офіційних процедур. Проте вони повинні мати при собі офіційні документи, що підтверджують їхній статус та повноваження. Громадянин має право перевірити ці документи», – пояснила адвокатка.

Катерина Аніщенко повідомила, що відмова від підпису у повістці не звільняє вас від зобов'язань, які можуть бути визначені у ній, а також можливих наслідків.

Нагадаємо, під час дії воєнного стану заборонено проводити відеозйомку військовослужбовців та місць їхнього перебування, військової техніки та її переміщення, а також роботи ППО. Проте заборони щодо проведення відеозйомки співробітників ТЦК не існує, тому при врученні повістки можна доставати телефон та фіксувати процес на камеру.

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Теги: житло повістка мобілізація

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