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Який вигляд має найдоступніша квартира у Києві: без стін та підлоги, зате з новими вікнами (фото)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Який вигляд має найдоступніша квартира у Києві: без стін та підлоги, зате з новими вікнами (фото)
Продавець запевняє, що витрати на комуналку будуть мінімальними
фото: dom.ria

Житло обійдеться у $18 тис, але доведеться витратити купу грошей на ремонт

Вартість столичної нерухомості залишається однією з найвищих в Україні, але є пропозиції не за всі гроші світу. Одна з таких розташована у Соломенському районі Києва – за квартиру просять «скромні» $18 тис (понад 646 тис грн), йдеться в оголошенні на сайті об’яв Ria.

За цю суму новий власник отримає 1-кімнатне житло по вул. Новопольова, 99А у мікрорайоні Караваєві Дачі. Загальна площа квартири становить 13 м², житлова 10 м², а кухні – всього 3 м². Стіни будинку виконані з цегли, при цьому продавець запевняє, що в кімнатах тепло, а витрати на комунальні послуги будуть мінімальними.

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Але квартира не була б такою доступною, якби не один нюанс – ремонт в ній відсутній повністю, і на нового власника чекають обшарпані стіни, підлога та стелі, але при цьому встановлені нові вікна. Тому доведеться викласти ще немаленьку купу грошей, щоб привести кімнату до житлового стану.

«Квартира вже готова до дизайнерських втілень майбутнього власника», – йдеться в описі до фото з «облізлими» стінами.

Зазначається, що у пішій доступності Київське вище професійне училище будівництва та дизайну, школа, садок. Поруч кінцева зупинка 27-го тролейбуса, маршруток, а від аеропорту Київ – 10 хвилин пішки.

Нагадаємо, що за деякі квартири в Києві просять просто неймовірні гроші. Наприклад, 4-кімнатні апартаменти і Печерському районі столиці продають за $4,5 млн (166 129 920 грн). За цю купу грошей новий власник отримає квартиру у понад 300 «квадратів» на 11 поверсі з 20 у ЖК Diamond Hill з новим дизайнерським ремонтом.

Теги: ремонт житло квартира Київ

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