Який вигляд має найдоступніша квартира у Києві: без стін та підлоги, зате з новими вікнами (фото)

Житло обійдеться у $18 тис, але доведеться витратити купу грошей на ремонт

Вартість столичної нерухомості залишається однією з найвищих в Україні, але є пропозиції не за всі гроші світу. Одна з таких розташована у Соломенському районі Києва – за квартиру просять «скромні» $18 тис (понад 646 тис грн), йдеться в оголошенні на сайті об’яв Ria.

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За цю суму новий власник отримає 1-кімнатне житло по вул. Новопольова, 99А у мікрорайоні Караваєві Дачі. Загальна площа квартири становить 13 м², житлова 10 м², а кухні – всього 3 м². Стіни будинку виконані з цегли, при цьому продавець запевняє, що в кімнатах тепло, а витрати на комунальні послуги будуть мінімальними.

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Але квартира не була б такою доступною, якби не один нюанс – ремонт в ній відсутній повністю, і на нового власника чекають обшарпані стіни, підлога та стелі, але при цьому встановлені нові вікна. Тому доведеться викласти ще немаленьку купу грошей, щоб привести кімнату до житлового стану.

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«Квартира вже готова до дизайнерських втілень майбутнього власника», – йдеться в описі до фото з «облізлими» стінами.

Зазначається, що у пішій доступності Київське вище професійне училище будівництва та дизайну, школа, садок. Поруч кінцева зупинка 27-го тролейбуса, маршруток, а від аеропорту Київ – 10 хвилин пішки.

Нагадаємо, що за деякі квартири в Києві просять просто неймовірні гроші. Наприклад, 4-кімнатні апартаменти і Печерському районі столиці продають за $4,5 млн (166 129 920 грн). За цю купу грошей новий власник отримає квартиру у понад 300 «квадратів» на 11 поверсі з 20 у ЖК Diamond Hill з новим дизайнерським ремонтом.