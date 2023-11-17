Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Совок-стайл» за 6,5 тис. грн: у Львові здають квартиру, в якій зупинився час (фото)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
«Совок-стайл» за 6,5 тис. грн: у Львові здають квартиру, в якій зупинився час (фото)
В оголошенні стверджується, що в кімнатах зроблений косметичний ремонт
фото: dom.ria

На нових мешканців чекають стара плитка на підлозі та обшарпані меблі

У Львові за 6,5 тис. грн на місяць здають в оренду квартиру, у якій зупинився час. У кімнатах всі незмінні атрибути «совка» – килими, плитка та старовинна шафа.

Із побутової техніки на нового мешканця чекають плита, посуд, холодильник, телевізор та інтернет. Пральну машинку та мікрохвильовку доведеться привозити із собою. Опалення центральне, є лічильники на воду та газ.

В об’яві йдеться, що однокімнатне житло розташоване на сьомому поверсі 10-поверхового будинку. Стіни виконані з цегли, є ліфт, кухня у дев’ять «квадратів», а також, за словами ріелтора, косметичний ремонт.

Однак фото, на яких цей ремонт повинен би бути, переносять у радянські часи – підлога вкрита плиткою та килимами, старовинна шафа, не менш старовинний сервант та біла табуретка посеред усього цього. Кухня з ванною кімнатою не відстають, адже сантехніка і меблі купувались дуже і дуже давно.

12 фото
На весь екран

Варто додати, що дозволяється мешкати з тваринами. В той самий час в оголошенні йдеться, що розглядаються усі кандидати на оренду житла, окрім переселенців.

Нагадаємо, в Києві, який залишається однією з головних цілей російських окупантів, продають квартиру за неймовірні $75 млн (понад 2,7 млрд грн). Більше того, новому власнику доведеться розщедритися і на комісію за послуги у розмірі солідних 5%.

До слова, вартість столичної нерухомості залишається однією з найвищих в Україні, але є пропозиції не за всі гроші світу. Одна з таких розташована у Соломенському районі Києва – за квартиру просять «скромні» $18 тис.

Теги: Львів житло квартира

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Личаківське кладовище в День усіх Святих
Мер Львова показав щемливі фото Личаківського кладовища
2 листопада, 02:59
Як українським біженцям отримати безкоштовне житло у Чехії: перелік організацій
Як українським біженцям отримати безкоштовне житло у Чехії: перелік організацій
17 жовтня, 16:04
Українці можуть отримати пільги при заселенні у нову квартиру
У Німеччині біженці отримують кошти на облаштування житла: що треба знати українцям
17 жовтня, 13:08
Церква просить Жадана та Соловій видалити кліп із YouTube, бо вбачає у ньому «пропаганду антихристиянських цінностей»
Львівська церква вимагає видалити кліп Жадана та Соловій: соцмережі відреагували
20 жовтня, 18:00
Уряд встановив середню вартість квадратного метра 36 422 грн
Рада повідомила, коли стартує програма компенсацій за знищене житло
24 жовтня, 16:00
До Ірландії щотижня прибувають 700 нових здобувачів притулку
Біженці в Ірландії можуть залишитись без житла: названо причину
27 жовтня, 22:06
Містечко Грайц у німецькій Тюрінгії виявилось відносно дешевим для проживання
Вартість життя у Німеччині: де найдорожче та найдешевше
7 листопада, 16:34
Мігранти вимушені жити під мостом у Люксембурзі
Найбагатше герцогство Європи потерпає від проблеми з біженцями
13 листопада, 11:06
За вчинене пенсіонеру загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі
У Львові пенсіонер вдарив ножем військового: конфлікт трапився через собаку
12 листопада, 13:38

Суспільство

Військовий, який втратив на війні обидві руки, приготував сніданок синові: зворушливе відео
Військовий, який втратив на війні обидві руки, приготував сніданок синові: зворушливе відео
«За татуювання тризуба – розстріл». Морський піхотинець з Маріуполя розповів про російський полон
«За татуювання тризуба – розстріл». Морський піхотинець з Маріуполя розповів про російський полон
«Совок-стайл» за 6,5 тис. грн: у Львові здають квартиру, в якій зупинився час (фото)
«Совок-стайл» за 6,5 тис. грн: у Львові здають квартиру, в якій зупинився час (фото)
На Волині випав перший сніг (фото, відео)
На Волині випав перший сніг (фото, відео)
Десять головних міфів про вручення повісток під час воєнного стану
Десять головних міфів про вручення повісток під час воєнного стану
Історик, який міг досягнути висот у науці, проте обрав шлях воїна. Згадаймо Дмитра Євдокимова
Історик, який міг досягнути висот у науці, проте обрав шлях воїна. Згадаймо Дмитра Євдокимова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Зрадник України розповів, як ЗСУ захопили казарму росіян
25K
Фаріон – у міністри освіти! Корчинський закликав українців повстати «проти колаборантів»
15K
Ірландія повідомила радісну новину українським біженцям
13K
17 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6332
Чому Різдвяний піст цього року такий особливий
4334
Чотири звички, які гарантують довголіття: 102-річна жінка розкрила секрет

Новини

Київський безпековий форум проведе спеціальну подію до роковин Голодомору
Сьогодні, 11:12
Запеклі бої тривають на трьох напрямках: Генштаб повідомив про результати
Сьогодні, 07:08
Атака ворожих безпілотників, Захід оцінив втрати росіян в Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:58
Мороз вночі та дощі в низці областей: прогноз погоди на 17 листопада
Сьогодні, 04:51
17 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:12
ЗСУ відбили ворожі атаки на семи напрямках – Генштаб
Вчора, 07:30

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту