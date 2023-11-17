«Совок-стайл» за 6,5 тис. грн: у Львові здають квартиру, в якій зупинився час (фото)

На нових мешканців чекають стара плитка на підлозі та обшарпані меблі

У Львові за 6,5 тис. грн на місяць здають в оренду квартиру, у якій зупинився час. У кімнатах всі незмінні атрибути «совка» – килими, плитка та старовинна шафа.

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Із побутової техніки на нового мешканця чекають плита, посуд, холодильник, телевізор та інтернет. Пральну машинку та мікрохвильовку доведеться привозити із собою. Опалення центральне, є лічильники на воду та газ.

В об’яві йдеться, що однокімнатне житло розташоване на сьомому поверсі 10-поверхового будинку. Стіни виконані з цегли, є ліфт, кухня у дев’ять «квадратів», а також, за словами ріелтора, косметичний ремонт.

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Однак фото, на яких цей ремонт повинен би бути, переносять у радянські часи – підлога вкрита плиткою та килимами, старовинна шафа, не менш старовинний сервант та біла табуретка посеред усього цього. Кухня з ванною кімнатою не відстають, адже сантехніка і меблі купувались дуже і дуже давно.

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Варто додати, що дозволяється мешкати з тваринами. В той самий час в оголошенні йдеться, що розглядаються усі кандидати на оренду житла, окрім переселенців.

Нагадаємо, в Києві, який залишається однією з головних цілей російських окупантів, продають квартиру за неймовірні $75 млн (понад 2,7 млрд грн). Більше того, новому власнику доведеться розщедритися і на комісію за послуги у розмірі солідних 5%.

До слова, вартість столичної нерухомості залишається однією з найвищих в Україні, але є пропозиції не за всі гроші світу. Одна з таких розташована у Соломенському районі Києва – за квартиру просять «скромні» $18 тис.