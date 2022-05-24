Не вистачило марок з кораблем: У Тернополі жінки викликали поліцію

В Тернополі за кілька годин закінчилися комплекти нових марок з російським кораблем

В Тернополі за кілька годин закінчилися комплекти нових марок з російським кораблем

Люди займали чергу з 7 ранку

На центральному відділенні «Укрпошти» у Тернополі громадяни викликали поліцію, тому що для всіх не вистачило нових марок «Русскій воєнний корабль…всьо!». Про це повідомляє «Тернопіль Суспільне».

Повідомляється, що люди займали чергу з 7 ранку і складали список бажаючих придбати марки.

Директорка Тернопільської дирекції «Укрпошти» Любов Гринчишина повідомила, що на центральне відділення передали 4 500 листів із марками, які розподілили між відділеннями області.

За словами тернополян, працівниця центрального відділення вийшла і сказала, що видадуть 400 або 500 блоків марок точно.

«Записали 500 людей, 180 людей взяли марки. Тоді вийшла працівниця пошти і сказала, що видадуть 400 або 500 блоків точно. Видали тільки 180 і сказали всім, що марки закінчилися», – розповідають люди.

Близько 18-ї години до покупців вийшла директорка «Укрпошти» і повідомила, що було встановлено обмеження на марки і вони закінчились.

Після цього покупці почали вимагати від працівників пошти накладну, де написано скільки марок було і скільки продали.

Накладну людям працівники пошти не показали, тоді одна з жінок, яка стояла в черзі, викликала поліцію.

Тернопільський поліцейський, який прибув на місце події повідомив, що звернення громадян зафіксують.

Нагадаємо, 12 квітня «Укрпошта» презентувала та ввела в обіг поштові марки «Русскій воєнний корабль, іді…!». Ця фраза – відповідь українських прикордонників, захисників острова Зміїний, російському кораблю на пропозицію здатися в день вторгнення військ РФ в Україну, 24 лютого, стала символом мужності та незламного духу українського народу у боротьбі проти загарбників.

20 квітня «Укрпошта» оголосила про припинення продажу легендарних марок з російським воєнним кораблем у відділеннях. Всього було продано близько 700 тисяч одиниць.

Потім «Укрпошта» презентувала нову марку «Русскій воєнний корабль... всьо». Нова марка вийде накладом в 5 млн примірників.

Вчора по всій країні о 14:00 стартував продаж нової марки «Русскій воєнний корабль… Всьо». Зранку до відділень, де мають продаватися марки, вже вишикувалися величезні черги.

Сьогодні об 11:00 стартував онлайн-продаж марок на чотирьох найбільших українських майданчиках.